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Джалиль Вахитов

Бронзовая "Дачница", музей Левитана и не только: что посмотреть в знаменитом Плёсе

3:45
Туризм

Путешествуя по Волге, туристы практически повсюду слышат рассказы о том, как во время строительства плотин и создания водохранилищ изменился вид прибрежных мест, лишившись затонувших целиком или частично населённых пунктов и привычных пейзажей. Плёс — чуть ли не единственное место, никак не затронутое масштабными переменами.

Фото:  

Красота прибрежного Плёса

Волга здесь течёт в том же русле, что и в прежние века, а на высоких правобережных холмах дремлет старинный город, покой которого не нарушается даже работой промышленных предприятий — их здесь просто нет. Не бросаются в глаза и изменения, произошедшие в советское время. Выстроенные в те годы санатории и дома отдыха практически незаметны.

Вдохновение художников

У человека, который смотрит на берег с подходящего теплохода, неизменно возникает впечатление, что места ему давно знакомы и он их где-то видел раньше. Ощущение не обманывает: перед нами пейзажи с картин Левитана. Художник провёл в Плёсе три лета и написал здесь более двухсот работ.

Единственный в России музей Левитана расположен здесь, в городе ему установлен памятник, ежегодно проходит Левитановский музыкальный фестиваль, а на берегу под деревом спиной к реке сидит бронзовая "Дачница", прообразом которой предположительно послужила ученица и подруга живописца — художница Софья Кувшинникова.

По стопам Левитана в Плёс на отдых стали приезжать и другие художники: И. Репин, В. Верещагин, А. Маковский. Так что теперь город и окрестные пейзажи увековечены в самой разной технике.

Богатая история и культурное наследие

 

Более древняя история тоже оставила в городе следы. Здесь можно увидеть несколько храмов, самый древний из которых, Успенская церковь на Соборной горе, относится к XVII веку. Её деревянная ровесница, Воскресенская, младше всего на год, родом из других мест: перенесена с территорий, подвергшихся затоплению, как и гораздо более поздняя Михайловская.

На набережной, в здании бывших Мучных рядов, построенном во второй половине позапрошлого столетия, разместилась экспозиция, посвящённая народным промыслам Ивановского края. Экспонаты выставки представляют четыре направления: ювелирное искусство, льняное производство, лаковую миниатюру и ивановскую вышивку. Вместе с Музеем истории края, Музеем Левитана и Музеем пейзажа выставка входит в состав единого музея-заповедника.

В городе существует и несколько частных музеев. "Русский дом" создан археологом и посвящён традициям и истории древнерусской семьи. Есть несколько художественных выставочных залов и галерей.

Незабываемый отдых

Плёс — город, который с особой достоверностью даёт почувствовать время. Быстрое, сиюминутное здесь теряется на фоне отпечатков разных эпох и событий, вписанных в вечный, умиротворяющий русский пейзаж. 

Город Плёс является уникальным курортом, расположенным на берегу Волги. Его красивые природные пейзажи, историческое наследие и культурные достопримечательности привлекают множество туристов. Посещение Плёса позволит вам окунуться в атмосферу прошлого, насладиться тишиной и спокойствием, а также удивительной красотой природы. Не упустите возможность посетить этот уникальный город и отдохнуть от суеты большого города.

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Плёс || Где на Руси жить хорошо
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы плёс музей россия туризм путешествия ивановская область
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