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Джалиль Вахитов

Республика Коми: природные чудеса и экстремальный отдых

3:39
Туризм

Республика Коми — уникальное место, где вы сможете насладиться первозданной красотой природы и активным отдыхом. Здесь нет тёплого моря и пляжей, но эти уголки природы идеально подходят для динамичного и познавательного отдыха. Вас ждут величественные горы, таинственная тайга и цветущая или заснеженная тундра. Летом вы сможете насладиться белыми ночами, а зимой — великолепным северным сиянием.

Фото:  

Национальный парк "Югыд Ва" и Печоро-Илычский заповедник

Большую часть территории Коми занимает тайга, которая притягивает туристов своей неповторимой красотой. Национальный парк "Югыд Ва" ("Светлая вода") и Печоро-Илычский заповедник являются настоящими жемчужинами этой области. Здесь вы сможете отправиться по специальным тропам, обустроенным для экотуристов, насладиться душевным покоем и освободиться от стресса.

Экстремальные виды отдыха

Коми предлагает множество возможностей для любителей активного и экстремального отдыха. Вы сможете совершить пешие и лыжные походы, принять участие в речных сплавах и даже покорить вершины гор в национальном парке "Югыд Ва".

Знаменитые Столбы выветривания

 

В заповеднике на плато Маньпупунёр возвышаются уникальные Столбы выветривания. В древности они были идолами для манси, и до сих пор сохраняются легенды об этом. Люди, посетившие это место, говорят о его особой энергетике. Добраться до плато Маньпупунёр не так просто, но ощущения, которые вы получите, будут незабываемыми.

В заповеднике также находится олений питомник, где туристам разрешено покормить молоком оленят. Кроме того, в Коми существуют множество угодий, доступных рыбакам и охотникам (при наличии лицензии). Здесь вы найдёте базы отдыха и дома для проживания.

Сыктывкар: ворота в Республику Коми

 

Расстояние от Москвы до столицы Коми, города Сыктывкара, составляет около 1500 километров. Вы можете добраться до него на самолёте за пару часов или поездом — за сутки. Сыктывкар — это старинный город, который раньше носил название Усть-Сысольск. В Национальном музее вы сможете узнать историю края и увидеть фрагмент древнейшей лыжи в мире.

Посещение уникальных мест

На берегу реки Сысола расположено старинное село Ыб, состоящее из нескольких деревень. Здесь люди приезжают, чтобы попробовать святую воду из целебных источников.

Ещё одно древнее село — Усть-Вымь. Его основал Стефан Пермский, который принёс православие на земли Коми. В сталинское время здесь находилось одно из подразделений ГУЛАГа.

Погружение в культуру Коми

 

Этнотуристы могут посетить деревни и познакомиться с бытом и обычаями народа коми. Вы сможете попробовать традиционные блюда и окунуться в атмосферу народных песен и традиций. Особое впечатление на вас произведёт село старообрядцев Усть-Цильма, где сохранились древние традиции, язык и песни. Каждый год здесь празднуется Красная горка, и люди специально приезжают, чтобы увидеть это.

Лечение и отдых

В Республике Коми, помимо многочисленных турбаз, имеются санатории, предлагающие отдых с возможностью лечения. Здесь вы можете воспользоваться водолечением и грязелечением.

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Путешествие в мир диких лесов Коми
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы коми россия туризм сыктывкар путешествия
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