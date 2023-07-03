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Джалиль Вахитов

Гурзуф — настоящая Южная Франция

Туризм

На южном берегу Крымского полуострова расположен посёлок городского типа — Гурзуф, который входит в район Большая Ялта на северном побережье Чёрного моря. Гурзуф славится своим уникальным климатом и прекрасными природными ландшафтами.

Гурзуф — настоящая Южная Франция
Фото: www.booking .com/hotel/xc/apartment-on-yaltinskaya-14-gurzuf12.html

Уникальный субтропический климат

Погода в Гурзуфе напоминает Южную Францию и Северную Италию благодаря субтропическому климату, сформированному под влиянием Чёрного моря и Крымских гор. Лето здесь жаркое, но не знойное. И несмотря на то, что температура воздуха здесь выше, чем в Ялте и Алуште, днём свежий морской ветерок приносит целебные травяные ароматы, а ночью приятная прохлада спускается с горных лесов.

Богатство природы и чистота окружающей среды

В Гурзуфе природа располагает к отдыху и релаксации. Здесь много зелени, а знаменитый парк, который старше Никитского ботанического сада, притягивает внимание своим разнообразием растений. Отсутствие промышленности сохраняет атмосферу посёлка чистой, а море — прозрачным.

Знаковые места для посещения

В Гурзуфе есть множество достопримечательностей, которые необходимо посетить во время вашего пребывания.

Международный детский лагерь "Артек"

 

Международный детский лагерь "Артек" продолжает свою работу и предлагает уникальные возможности для активного отдыха и развития детей. Комплекс состоит из нескольких лагерей и имеет высокий статус признания.

Дом-музей А. П. Чехова

 

Посетите дом-музей А. П. Чехова, где можно увидеть копии рукописей, письма, наброски и предметы того времени. Музей рассказывает о жизни и творчестве писателя в период его пребывания в Гурзуфе.

Дом-музей А. С. Пушкина

 

Интересным местом для посещения является дом-музей А. С. Пушкина, который был построен в XIX веке родственником герцога Ришелье. Однако сам Пушкин прожил здесь всего три недели. В музее экспонируются предметы, отражающие жизнь и творчество поэта в это время.

Беседка Ветров

Посетите беседку Ветров, расположенную на обрыве скалы Шаган-Кая, в пяти километрах от Гурзуфа. Это сооружение было создано в 1956 году, и с высоты 1436 метров над уровнем моря открывается завораживающий вид на побережье и вершины гор.

Гурзуфский парк

 

Гурзуфский парк, основанный в 1803 году, поделен на две части. В первой части вы можете прогуляться среди деревьев и фонтанов, самым известным из которых является "Богиня ночи", созданный в античном стиле. Во второй части парка вы найдете развлекательные зоны с кинозалом, спортивными и игровыми площадками.

Пляжные развлечения

Побережье Гурзуфа предлагает множество чистых и ухоженных галечных пляжей. Вот некоторые из развлечений, которые можно попробовать:

  • Яхтинг: насладитесь морем и ароматом свободы, отправившись в морское путешествие на яхте. Гурзуф предлагает различные возможности для яхтинга.
  • Рыбалка: попробуйте свои навыки в рыбной ловле на побережье Гурзуфа. Это отличная возможность ощутить гармонию природы и поймать свою ужин.
  • Дайвинг: займитесь подводным плаванием и исследуйте красочный подводный мир Чёрного моря.
  • Катание на катамаране: весёлое и захватывающее развлечение для всех возрастов.
  • Парасейлинг: поднимитесь в небо и насладитесь панорамным видом на побережье Гурзуфа с высоты птичьего полёта. Парасейлинг — незабываемый опыт, который точно подарит вам яркие впечатления.

Самым популярным пляжем в Гурзуфе является "Белый парус". Бухта Чехова также известна своими красивыми скалами, подступающими к самой воде.

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Гурзуф 2023 - я ОШАЛЕЛ. Лавандовое БЕЗУМИЕ началось в Крыму. Показываю ВСЮ ПРАВДУ.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы ялта крым россия туризм дайвинг черное море путешествия
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