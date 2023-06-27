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Джалиль Вахитов

Что посмотреть в Тверской области: памятники истории, загадочные явления и яркие ландшафты

4:18
Туризм

Тверская область богата неповторимыми памятниками, которые рассказывают о богатой истории этого древнего русского края. Среди семнадцати городов области четырнадцать имеют статус исторически значимых мест.

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Духовные сокровища Тверской области

Храмы и монастыри Тверской области превращают её в важный центр паломнического туризма. Среди них особенно выделяются древний Борисоглебский монастырь в Торжке, Нило-Столобенская пустынь рядом с Осташковом и Свято-Успенский монастырь в Старице.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Ширково

 

В посёлке Ширково сохранилась уникальная церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная из дерева в 1697 году. Её высота вместе с крестом достигает 45 метров, что значительно превышает высоту знаменитой Преображенской церкви на острове Кижи.

Культурное наследие Тверской области

Тверская область тесно связана с творчеством выдающихся русских писателей и художников, таких как М. Е. Салтыков-Щедрин, А. С. Пушкин, А. А. Ахматова, Н. С. Гумилёв, С. Я. Лемешев и В. В. Андреев. Здесь находится множество мемориальных музеев, посвященных этим выдающимся представителям российской культуры, и объединённый музей, являющийся крупнейшим в России.

Вышний Волочёк

 

Посещение старинных русских городов — еще один уникальный опыт. Например, Вышний Волочёк, который часто называют "русской Венецией". Именно здесь Петр Первый создал первую искусственную водную систему в Европе, ставшую главной достопримечательностью города.

Аутентичный Торжок

 

Погрузитесь в уютную и тёплую атмосферу провинциального Торжка, стоящего вдали от шумных туристических центров. Город сохранил своё очарование и облик, пронизанные столетиями истории. Прогуляйтесь по старинным дворянским усадьбам, насладитесь спокойствием, остановившись на ночлег в Борисоглебском монастыре.

Посетите музей А. С. Пушкина, расположенный в доме Олениных, и познакомьтесь с увлекательными историями. Попробуйте настоящую пожарскую котлету, известное блюдо Торжка, или отведайте русские блины на Масленицу. Откройте для себя изумительные работы местных золотошвеев. Посещение близлежащей деревни Восцы и сырной фермы в деревне Медное также оставят у вас незабываемые впечатления.

Загадки озера Бросно

 

Как связана Тверская область с далёкой Шотландией? Они обе свидетельствуют о загадочном существе, которое многократно наблюдали в озере Лох-Несс и озере Бросно, находящемся в 45 км от Андреаполя. Хотя серьёзных доказательств нет, учёные уверенно заявляют, что самое глубокое озеро в Тверской области хранит некую загадку.

Окунитесь в рыбную ловлю или собирайте ягоды в прекрасных лесах, окружающих озеро. Может быть, загадочное существо из озера Бросно, или "Бросня", как его называют местные жители, однажды появится на поверхности.

Отдых на природе

Тверская область славится своими лесами и возможностями для отдыха на озёрах и реках. Множество оздоровительных баз ожидают посетителей, желающих покататься на байдарках или поднять паруса на озере Селигер. Весной можно отправиться на рыбную ловлю на реке Ламь в Весьегонском районе или сплавиться по реке Тверце и насладиться красотой окружающей природы.

Тверская область впечатляет своей богатой историей, культурным наследием и природными красотами. Она предлагает путешественникам возможность ознакомиться с историческими достопримечательностями, насладиться уютной атмосферой провинциальных городов и отдохнуть на природе. При планировании поездки в Тверскую область не забудьте включить в неё посещение многочисленных храмов и монастырей, старинных городов и музеев. 

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Исток Волги. Что посмотреть в Тверской области? ЧЕК-ЛИСТ - Тверь. Выпуск №8
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы тверь россия туризм торжок путешествия
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