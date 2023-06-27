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Джалиль Вахитов

Достопримечательности Ханты-Мансийска: фонтан "Фаберже" и бронзовые мамонты

3:07
Туризм

Ханты-Мансийск, являющийся центром Ханты-Мансийского автономного округа, — один из наиболее ярких городов в регионе. Этот город уникален своим особенным обликом, созданным во время "нефтяного бума". Провинциальный городок, о котором известно было только его жителям, пережил мгновенную трансформацию и превратился в модернистский центр с высотными зданиями и стеклянными фасадами. Тем не менее это не помешало ему сохранить некоторую уникальность и самобытность. 

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Фонтан "Фаберже": ювелирный шедевр и световое шоу

Одной из достопримечательностей, гарантированно вызывающих интерес у посетителей, является фонтан "Яйцо Фаберже". Этот фонтан был построен в дань уважения великому ювелиру Карлу Фаберже. Он имеет форму огромного яйца, которое окутано солнечными лучами в любое время суток. В ночное время фонтан создает захватывающий визуальный эффект с помощью подсветки, а днём переливается на солнце. Фонтан находится на необычном постаменте в виде огромной чаши, сделанной из бронзы.

Бронзовые скульптуры мамонтов: символ Ханты-Мансийска

 

Символичное место в городском ландшафте Ханты-Мансийска занимают бронзовые скульптуры мамонтов. Изначально было установлено восемь скульптур, но постепенно их количество возросло до одиннадцати. Эта огромная композиция из бронзы впечатляет своей монументальностью и весом, который в общей сложности составляет более семидесяти тонн. Погружаясь в тень этих гигантских существ, легко потеряться среди них. В центре композиции находится восьмиметровый мамонт, а самый "маленький" мамонтёнок по высоте достигает трёх метров.

Чугасы: оазисы природы

Для любителей пеших прогулок в Ханты-Мансийске есть отличная возможность посетить один из местных чугасов. Слово "чугас" происходит из языка местных народов и означает "лесистый остров". Один из самых популярных чугасов — Самаровский чугас, уникальное место, которое сочетает в себе исторические и природные достопримечательности. Он расположен на пересечении Иртыша и Оби — двух мощных и быстрых рек.

Биатлонный центр: спортивные соревнования на мировом уровне

 

Одной из популярных достопримечательностей Ханты-Мансийска является местный биатлонный центр — единственный в округе, соответствующий мировым стандартам. Он расположен в центре города и предполагает занятия широким спектром зимних видов спорта. Однако биатлон остается основным профилем центра как летом, так и зимой.

Ханты-Мансийск предлагает уникальный опыт отдыха, сочетающий в себе прекрасные природные ландшафты и интересные архитектурные достопримечательности. Посещение этого города станет настоящим открытием для тех, кто стремится найти что-то новое и уникальное.

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Ханты-Мансийск. ТУР ПО ГОРОДУ. Достопримечательности. #Khantymansiysk #russia #хантымансийск #россия
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм россия путешествия ханты-мансийск
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