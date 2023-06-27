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Джалиль Вахитов

Топ-7 лучших пляжей Большой Ялты

4:47
Туризм

Пляжи Большой Ялты предлагают множество возможностей для комфортного отдыха. Бесплатный сектор радует туристов своей доступностью, а платные участки предоставляют роскошные условия для отдыха. Выбирайте пляж по своему вкусу и наслаждайтесь прекрасным морским отдыхом.

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Массандровский пляж

Массандровский пляж в Ялте предлагает отличный сервис и широкий выбор развлечений. Благодаря своему расположению рядом с морвокзалом этот пляж с "Голубым флагом" легко доступен для туристов. Кроме общей зоны, здесь есть также VIP-зоны с платным входом.

Массандровский пляж является одним из самых благоустроенных пляжей Крыма. Здесь можно найти навесы, тенты, зонты, шезлонги и кабинки — всё, что необходимо для комфортного времяпрепровождения на пляже. Также здесь предлагается множество водных развлечений и тренажёров. Кафе и рестораны порадуют гостей разнообразными кулинарными изысками. Хотя пляж бывает достаточно многолюдным в "высокий сезон", море здесь всегда остаётся чистым.

Пляж "Ялта-Интурист"

 

Расположенный в посёлке Массандра пляж "Ялта-Интурист" является отличным местом для тех, кто проживает в одноимённом отеле. Он также имеет престижный статус "Голубого флага". Гости отеля имеют свободный доступ на пляж, в то время как остальные посетители могут войти на территорию платно. В стоимость билета входит визит в сауну, тренажёрный зал и аквапарк. Берег покрыт мелкой галькой, а на пляже есть навесы, шезлонги, душевые, раздевалки, кафе и рестораны. Пляж "Ялта-Интурист" предоставляет гостям все условия для роскошного отдыха.

Приморский пляж

 

Приморский пляж в Ялте находится возле Приморского парка и является одним из самых популярных пляжей города. Берег покрыт мелкими камешками, и вход в море здесь плавный. Доступ на пляж свободный. Здесь можно арендовать шезлонги и зонты, а также насладиться катанием на катамаране или "банане". Единственным недостатком является то, что после 7 утра найти свободное место на пляже становится сложно. Однако Приморский пляж всё равно привлекает множество туристов своей прекрасной атмосферой и разнообразными развлечениями.

Ливадийский пляж

 

Ливадийский пляж находится недалеко от Ливадийского парка и дворца. Здесь гостей ожидает чистый и комфортный пляж с галечным покрытием. Пляж предлагает прокат зонтиков и лежаков, а также бесплатные души, туалеты и раздевалки. Местные кафе радуют посетителей вкусными и доступными блюдами. Ливадийский пляж является прекрасным местом для отдыха в окружении исторических достопримечательностей.

Никитский пляж

 

Никитский пляж, расположенный, соответственно, в посёлке Никита, привлекает своей уединённостью. Однако из-за острой гальки отдых с детьми здесь может быть не слишком комфортным. На пляже можно арендовать лежаки и зонты, сам вход является бесплатным. Никитский пляж идеально подходит для тех, кто ищет спокойный уголок для наслаждения морем и природой.

Пляж отеля "Левант"

Недалеко от Приморского парка расположен пляж отеля "Левант", который также может похвастаться "Голубым флагом". Здесь гости найдут отличную инфраструктуру, включая два уровня береговой полосы, множество тентов, навесов и лежаков. Покрытие пляжа состоит из гальки, а в воду можно спуститься по деревянным пандусам. Море здесь мелкое и безопасное для детского купания. Пляж предлагает как бесплатные, так и платные зоны отдыха. Для детей обустроены специальные площадки, работают аниматоры. Вход на пляж является бесплатным, и гости могут насладиться отличным семейным отдыхом.

Пляж "Дельфин"

 

Пляж "Дельфин" находится всего в трёх километрах от центральной части Ялты и пользуется популярностью среди местных жителей и опытных туристов. Он делится на платные и бесплатные участки. Пляж имеет чистое каменное покрытие, но является узким, что может быть неудобно в ветреную погоду, когда брызги могут попадать на отдыхающих. Здесь есть все необходимые удобства: кабинки, душевые, навесы, а также платные зонты и лежаки. На пляже также расположены кафе и рестораны, где можно насладиться вкусной едой.

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Все ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛЯЖИ ЯЛТЫ, цены в кафешках.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы ялта крым туризм россия путешествия
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