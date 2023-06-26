Гостиницы в Ялте со "всё включено": лучший выбор для идеального отпуска

4:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Ялте представлено множество вариантов жилья — от эксклюзивных комплексов у моря до бюджетных, но комфортабельных гостиниц с тремя звёздами. Выберите тот, который соответствует вашим предпочтениям, и наслаждайтесь незабываемым отпуском на Черноморском побережье.

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Отель Villa Elena

Отель Villa Elena — это великолепный пятизвёздочный отель, расположенный в старинном здании. Своим гостям он предлагает высочайший уровень комфорта и удовольствия. Отель расположен всего в 30 метрах от моря и имеет собственный пляж. Вас ждут роскошные номера, включая "люксы", "апартаменты" и "пентхаусы", с изысканным дизайном.

На территории отеля раскинулся ухоженный сад, а также подогреваемый бассейн. Вы сможете посетить СПА и фитнес-центр, чтобы полностью расслабиться и насладиться уходом за собой. В отеле также есть ресторан средиземноморской кухни, включая детское меню, а ещё — бары на побережье и у бассейна. Аниматоры и няни будут заботиться о малышах и развлекать их. Отель удобно расположен на улице Морской, дом 2 — всего в минуте ходьбы от знаменитой ялтинской набережной.

Отель Yalta-Intourist

Отель Yalta Intourist — это популярный комплекс, пользующийся спросом ещё со времен СССР. Сегодня он продолжает радовать своих гостей и предлагает уровень сервиса, соответствующий четырёхзвёздочному отелю. В отеле есть различные типы номеров, начиная от "стандартов" и заканчивая "люксами".

Территория отеля — ухоженная и зелёная, со множеством развлекательных заведений, ресторанами, аквапарком и зоопарком. У отеля есть великолепный пляж, который был награждён знаком "Голубой флаг". Для удобства гостей к пляжу можно добраться на лифте. Однако многие предпочитают наслаждаться плаванием в одном из более чем 10 бассейнов, которые есть на территории комплекса. Среди них есть бассейны с морской водой, с подогревом, с вышками, а также специальный детский бассейн.

Экоотель "Левант"

Эко-отель "Левант" — это отель на первой линии, предлагающий чистый и удобный пляж, который также был удостоен знака "Голубой флаг". Отель имеет три звезды и расположен в Приморском парке Ялты, где можно найти аттракционы, магазины, кафе и СПА. Гостям отеля предлагаются специальные скидки на услуги СПА. В отеле есть различные типы номеров, включая "стандарт" и "люкс". Также в отеле есть ресторан и бар.

Для детей оборудованы специальные игровые площадки с аниматорами, где они могут прекрасно провести время.

Комплекс "Ялта — круглый год"

Комплекс "Ялта — круглый год" находится в центре города Ялты, недалеко от музея Чехова. Хотя отель расположен далековато от моря (примерно в 2,5 км), у него есть частный пляж, к которому каждые 10 минут ходит бесплатный трансфер. В комплексе есть различные типы номеров, включая "эконом", "стандарт" и "семейные" номера.

Гости могут воспользоваться двумя бассейнами и насладиться разнообразными развлекательными программами, которые проводятся по вечерам.

Отель "Бристоль"

Отель "Бристоль" — это трёхзвёздочный отель с отличным расположением в центре Ялты, в тихом месте. До моря можно дойти всего за 7-10 минут пешком. В отеле — разнообразие номеров, начиная от "стандартных" и заканчивая двухэтажными "делюксами". В отеле есть бассейн с подогревом и специальный детский бассейн, где дети могут безопасно плавать и играть.

Также на территории отеля есть банный комплекс и небольшой тренажёрный зал. Гости могут посетить ресторан и кофейню, чтобы насладиться разнообразными кулинарными изысками.

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