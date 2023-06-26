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Джалиль Вахитов

Никитский ботанический сад: оазис природы в Крыму

3:36
Туризм

Никитский ботанический сад является одной из главных достопримечательностей Крыма, притягивая к себе любителей экзотической природы со всего мира. В этом месте собраны диковинные цветы и редкие деревья, привезенные со всех уголков планеты. Экскурсия по саду обещает не только познавательное путешествие, но и оздоровление, поскольку хвоя растений поглощает болезнетворные бактерии и выделяет полезные фитонциды.

Никитский ботанический сад: оазис природы в Крыму
Фото: stock.adobe .com/au/images/walk-through-the-nikitsky-botanical-garden-views-of-trees-flowers-palm-trees/450913721

История создания

В 1811 году по инициативе генерал-губернатора Эммануила Осиповича де Ришелье, одного из основателей Одессы, был выпущен императорский указ о создании государственного ботанического сада в Крыму.

На пост директора сада был назначен Христиан Стевен, швед, который успешно окончил медицинскую академию в Санкт-Петербурге по специальности "биология" и с огромным энтузиазмом принялся за свою работу. Уже 12 сентября 1812 года были высажены первые растения.

Обустройство сада

 

В Верхнем парке сада растут пирамидальные кипарисы, ливанские, гималайские и атласские кедры, пальмы и множество других растений. В саду зацветает более 2000 видов роз, а осенью здесь устраивают потрясающую выставку — парад хризантем.

Нижний парк представляет собой более старую часть сада, где можно увидеть многолетние дубы, в том числе самые крупные в округе, а также пробковые деревья, магнолии, кипарисы, сосны, платаны, лавр благородный и лавровишню.

В Приморском парке представлены более теплолюбивые растения и яркие кустарники из субтропиков, многочисленные пальмы и другие удивительные представители флоры.

Уникальные растения и интересные факты

Кедр гималайский очень популярен в Индии, так как он не подвержен атакам термитов. Многие религиозные сооружения были построены из древесины этого дерева, которое есть и в Никитском ботаническом саду.

Чтобы различать хвойные растения, нужно запомнить, как расположены шишки на этих деревьях. На кедре они смотрят вверх, на ёлке — вниз, на сосне — в разные стороны, а на пихте они расположены, как корона на макушке.

Никитский ботанический сад был разбит на месте старого естественного леса, поэтому здесь представлены и растения местной флоры. В саду можно увидеть семисотлетний тис ягодный, который особенно впечатлял Христиана Стевена своей многоствольной формой. Но стоит помнить, что все части этого дерева, кроме ягод, ядовиты. Известно, что царь Иван Грозный имел коллекцию деревянных бокалов из древесины тиса — "для гостей".

Самое высокое дерево на территории сада — это секвойядендрон высотой около 42 метров и диаметром около двух метров. Ему уже более 150 лет, но, по словам учёных, секвойя может жить до семи тысяч лет.

Посетив это место, вы получите множество положительных эмоций. Воспоминания о сказочном растительном рае, аромате и необыкновенной красоте заставят вас возвращаться сюда снова и снова. Никитский ботанический сад — прекрасное место для романтических прогулок и уединённых вечеров. Здесь можно устроить фотосессию, а главное, открыть для себя, чем ещё богат наш мир.

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Никитский ботанический сад Крым. Обзор Никитского ботанического сада.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы крым туризм россия путешествия
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