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Джалиль Вахитов

Остров Менорка: Сооружения неизвестной цивилизации и уникальные пляжи

2:59
Туризм

Менорка — это необычный остров, который привлекает туристов своей таинственностью и уникальным сочетанием разных аспектов отдыха. Каждый, кто посещает этот остров, ощущает его особую энергетику и магию. Менорка оставляет незабываемые впечатления и воплощает собой идеальное место для отдыха.

Остров Менорка: Сооружения неизвестной цивилизации и уникальные пляжи
Фото: www.artiemhotels .com/en/blog/what-to-do-in-mahon-menorca

Фиесты на Менорке: Бурное веселье с июня по сентябрь

Менорка, младшая сестра знаменитого острова Майорка, представляет собой тайну и комфорт, собранные на небольшой территории. Площадь острова всего 15 на 52 километра, но скрытые в его пространстве загадки, веселье, тишина и комфорт непременно поразят тех, кто еще не побывал на этом удивительном месте.

В то время как Менорка известна своей небольшой площадью, она сияет своими праздниками, которые называются фиестами и проходят каждый год с июня по сентябрь. Эти веселые и безудержные события начинаются в Сьюдаделе и завершаются в Маоне — главном городе Менорки.

Пляжи Менорки: Оазисы тишины и красоты

Остальное время года Менорка радует поклонников тишины и покоя. Остров славится прекрасными пляжами, покрытыми галькой или красным песком на севере, а также пляжами с серебристым песком на юге. Общая протяженность пляжей составляет 217 километров, что больше, чем на всех остальных Балеарских островах вместе взятых. Кроме того, улочки острова привлекают посетителей своей тихой и гостеприимной атмосферой, вдохновляющей на прогулки и посещение уютных кафе и ресторанов.

Таинственная история Менорки: Древние памятники и загадочные сооружения

Менорка также привлекает туристов своей таинственной историей. На острове насчитывается 1603 памятника неизвестной древней культуры. Величественные храмы, странные круглые башни высотой до восьми метров и загадочные сооружения в форме буквы "Т", выполненные из гигантских каменных плит, разжигают умы археологов разных стран. Несмотря на тысячи гипотез, не существует ни одного достоверного доказательства о происхождении этих сооружений и цивилизации, которая оставила их своим потомкам.

Историки обнаружили записи финикийцев, которые описывали непонятные световые явления на Менорке, происхождение которых до сих пор остается загадкой.

Менорка — идеальное место для отдыха

Смешивая противоречивые компоненты, Менорка стала любимым местом отдыха туристов со всего мира. Остров сочетает в себе природные чудеса, веселые фиесты, неизведанные тайны древней цивилизации и спокойствие. Ежегодно стотысячная Менорка за счёт своего гостеприимства увеличивает население до полумиллиона человек.

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МЕНОРКА - Балеарские Острова - Испания
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм испания путешествия
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