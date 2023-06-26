Что посмотреть туристам в самом древнем государстве Европы

3:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сан-Марино — карликовое государство, расположенное в Южной Европе и окружённое итальянскими регионами Эмилия-Романья и Марке. Это уникальное место, существующее уже почти двадцать веков, и является самым старым государством в Европе. Однако, несмотря на свою богатую историю и достопримечательности, Сан-Марино все ещё остается недостаточно известным среди туристов.

Фото: www.solosophie .com/san-marino/

Сан-Марино — это государство с населением чуть более 30 000 человек. Большинство его жителей исповедует католицизм, как и в соседней Италии. Официальным языком является итальянский, а государственная валюта — евро. По форме правления Сан-Марино — республика. Климат в этом регионе средиземноморский, что означает прохладные ночи и лёгкий бриз днем. Осенние месяцы характеризуются обильными осадками, и это следует учесть при планировании поездки.

Главные достопримечательности Сан-Марино

Несомненный плюс в том, что для осмотра всех культурных сокровищ этого прекрасного государства вам не потребуется много времени. Достаточно посетить его столицу, которая носит такое же имя, как и само Сан-Марино. В этом месте сосредоточены все достопримечательности, которые вызывают интерес у путешественников.

Гуаита

Символом Сан-Марино являются три крепостные башни, построенные в XI, XIII и XIV веках. Первая из них, которая называется Гуаита, до сих пор остается почти неприступной — благодаря своему расположению на крутом обрыве. Даже вид этих башен издалека впечатляет, а самая старая из них стоит уже тысячу лет.

Площадь Свободы

Площадь Свободы — это главная площадь столицы, где вы сможете окунуться в прошлое и насладиться великолепным видом на окрестности. Прогулка по этой площади позволит вам почувствовать атмосферу Сан-Марино и увидеть множество исторических зданий.

Церковь Сан-Франческо

Церковь Сан-Франческо была построена в XIV веке и представляет собой важный памятник средневековой архитектуры. Посещение этой церкви позволит вам не только сделать эффектные фотографии, но и познакомиться с историей этого места. Внутри церкви также находится художественная галерея, где можно насладиться произведениями искусства.

Государственный музей Сан-Марино

Государственный музей Сан-Марино предлагает экспозиции, которые расскажут вам об истории страны, её возникновении и существовании на протяжении веков. Здесь вы найдете множество письменных и художественных источников, которые помогут понять эту удивительную страну.

Базилика Сан-Марино

Базилика Сан-Марино — это католическая церковь, построенная в неоклассическом стиле на месте старого храма. В алтаре этой церкви хранятся мощи основателя и покровителя Сан-Марино, святого Маринуса, который когда-то был каменотёсом. Посещение базилики позволит вам почувствовать дух веры и узнать больше о религиозном и культурном наследии Сан-Марино.

Музей пыток

Для любителей необычных исторических экскурсий может быть интересным посещение Музея пыток. Здесь вы увидите экспонаты, связанные с пытками, которые использовались в XVI-XVII веках. Музей позволяет оценить, какими изощрёнными способами преступники подвергались пыткам в прошлом.

Сан - Марино. Интересные факты