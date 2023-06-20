Строгая архитектура, богатство истории и новации: чем интересен швейцарский Цюрих

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цюрих, расположенный на берегу реки Лиммат, воплощает атмосферу порядка, чистоты и сдержанности. Этот город вобрал в себя идеалы лаконичности и простоты, а его достопримечательности способны восхитить каждого туриста.

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Архитектурные сокровища в старом городе

Старая часть Цюриха, расположенная в районе Альтштадт, предлагает туристам уникальную архитектурную красоту. На протяжении нескольких веков здесь скапливалось множество лаконичных зданий, и только к 19-му веку старый город получил свой совершенный облик. Прогуливаясь по его улочкам, туристы смогут увидеть величественные особняки разных эпох и культовые сооружения, часть которых была построена еще в 11-м веке.

Деловой район и площадь Парадеплац

Площадь Парадеплац, которая является сердцем деловой части Цюриха, славится своими уникальными достопримечательностями. Здесь расположены знаменитые швейцарские банки, часовые бутики, шоу-румы лучших дизайнеров мира, магазины ювелирных украшений и роскошные отели, открывающие вид на кристалльно чистое озеро. Парадеплац является самым престижным местом для шопинга и предлагает высокий уровень комфорта.

Площадь Бюрклиплац

Площадь Бюрклиплац, расположенная на берегу озера, является отправной точкой для основной улицы города. Здесь туристы могут посетить смотровую площадку, открывающую великолепный вид на озеро и его окрестности, с Альпами на горизонте. На площади также находится причал, откуда регулярно отправляются экскурсионные катера, предлагающие увлекательные путешествия по озеру. В середине площади в 20-м веке был установлен фонтан Гейзер, состоящий из нескольких скульптур.

Улица Лангштрассе

Особенное место в Цюрихе можно найти на улице Лангштрассе. Этот район является своеобразным аналогом квартала красных фонарей. Здесь располагаются разнообразные развлекательные заведения, бордели и пабы. Большинство жителей этой улицы — иммигранты. Ежегодно на Лангштрассе проходит фестиваль, посвященный уличной музыке.

Улица Банхофштрассе

Улица Банхофштрассе, начинаясь у порога железнодорожного вокзала и заканчиваясь у Цюрихского озера, является границей между историческим и современным Цюрихом. На ее протяжении в течение 1,5 километров находится множество бутиков и магазинов. Ранее здесь стояли крепостные стены, но сейчас это идеальное место для прогулок и шопинга.

Исторические соборы

Еще один христианский религиозный объект, который стоит посетить в Цюрихе, это церковь Святого Петра. Она известна своим огромным часовым башенным циферблатом диаметром 9 метров и стрелкой в 4 метра. Строительство этой церкви началось в 8-м веке, но тогда успели построить только фундаменты. В 9-м веке строительство возобновили и храм завершили. В 13-м веке здание было перестроено в готическом стиле, а в 18-м оно получило свой нынешний вид. В настоящее время здание церкви разделено между муниципалитетом и Швейцарской реформистской церковью.

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