Марокко — волшебная страна, целиком пропитанная восточным духом. В каждом городе Марокко туристы найдут отдых по душе. Если вы любите серфинг и пляжный отдых, направляйтесь к побережью Атлантического океана. А если больше нравится шопинг, то не пропустите восточные рынки и базары.
Рабат является столицей Марокко, политическим, религиозным и культурным центром страны. В этом современном городе сохранилось множество древних храмов, крепостей и других культурных достопримечательностей. Прогуливаясь по Рабату, вам может показаться, что вы попали в ботанический сад, так как город усыпан растениями со всего мира. На набережной города обязательно попробуйте местную рыбу, которую рыболовы приготовят для вас прямо на месте.
Касабланка считается экономической столицей страны. Город удивляет ослепительными небоскребами, огромными бизнес-центрами и магазинами. Здесь редко встретишь людей в национальной одежде. Касабланка живет активной жизнью как днем, так и ночью. Не пропустите посещение мечети Шейха и главной достопримечательности города — мечети Хасана II. Любителям пляжного отдыха стоит отправиться в Айн-Диаб, расположенный неподалеку от Касабланки.
Маракеш является одной из древнейших столиц Марокко. Этот город ярких красок погрузит вас в местную культуру. Здесь стоит познакомиться с местной кухней, посетив многочисленные ресторанчики, где предлагается огромный выбор национальных блюд. В Маракеше вас ждут великолепные дворцы, живописные парки, восточные базары и рынки.
Сердцем города является площадь Джема эль-Фна, популярная как у туристов, так и у местных жителей. Не забудьте посетить достопримечательности города, такие как дворец Бахиа, дворец Эль-Бади, Мавзолей Саади, Музей исламского искусства, а также насладиться атмосферой рынков и базаров.
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После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".