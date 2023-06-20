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Джалиль Вахитов

Как отдохнуть в Марокко интересно и с восточным шармом

3:10
Туризм

Марокко — волшебная страна, целиком пропитанная восточным духом. В каждом городе Марокко туристы найдут отдых по душе. Если вы любите серфинг и пляжный отдых, направляйтесь к побережью Атлантического океана. А если больше нравится шопинг, то не пропустите восточные рынки и базары.

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Рабат: Историческая столица Марокко

Рабат является столицей Марокко, политическим, религиозным и культурным центром страны. В этом современном городе сохранилось множество древних храмов, крепостей и других культурных достопримечательностей. Прогуливаясь по Рабату, вам может показаться, что вы попали в ботанический сад, так как город усыпан растениями со всего мира. На набережной города обязательно попробуйте местную рыбу, которую рыболовы приготовят для вас прямо на месте.

Главные достопримечательности Рабата:

  • Крепость Касба Удайя — величественное место, расположенное на берегу Атлантического океана. Начиная с ворот, это место поражает своей красотой и архитектурой арабских мастеров. Пройдя через эти ворота, вы окажетесь в настоящем раю: зеленые парки, апельсиновые деревья и узкие красочные улочки с маленькими домами. Не забудьте посетить смотровую площадку, открывающую захватывающий вид на море, а также интересный музей местного искусства.
  • Башня Хасана — прекрасный высокий минарет, который стоит посетить каждому гостю Марокко. Особенно впечатляющим он выглядит в лучах вечернего солнца.
  • Кроме того, стоит заглянуть в Королевский дворец, церковь Воскресения Христова и Кафедральный собор Святого Петра.

Касабланка: Экономическая столица Марокко

 

Касабланка считается экономической столицей страны. Город удивляет ослепительными небоскребами, огромными бизнес-центрами и магазинами. Здесь редко встретишь людей в национальной одежде. Касабланка живет активной жизнью как днем, так и ночью. Не пропустите посещение мечети Шейха и главной достопримечательности города — мечети Хасана II. Любителям пляжного отдыха стоит отправиться в Айн-Диаб, расположенный неподалеку от Касабланки.

Маракеш: Город ярких красок и восточного очарования

 

Маракеш является одной из древнейших столиц Марокко. Этот город ярких красок погрузит вас в местную культуру. Здесь стоит познакомиться с местной кухней, посетив многочисленные ресторанчики, где предлагается огромный выбор национальных блюд. В Маракеше вас ждут великолепные дворцы, живописные парки, восточные базары и рынки.

Сердцем города является площадь Джема эль-Фна, популярная как у туристов, так и у местных жителей. Не забудьте посетить достопримечательности города, такие как дворец Бахиа, дворец Эль-Бади, Мавзолей Саади, Музей исламского искусства, а также насладиться атмосферой рынков и базаров.

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Марокко — что смотреть, как путешествовать, почему эту страну любят и ненавидят
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм марокко путешествия
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