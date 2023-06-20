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Джалиль Вахитов

Воркута: Суровая красота Русского Севера

4:21
Туризм

Воркута. У многих это название вызывает только негативные эмоции: ВоркутЛаг, десятки тысяч заключенных, сильные ветра, суровые морозы, короткое лето. Все это, несомненно, в Воркуте есть, или было, но лишь придает этому месту суровый шарм.

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Тайны Воркутинской тундры

Город и городской округ расположены на самом севере Республики Коми, за Полярным кругом. Местность этого района в основном покрыта болотистой тундрой, лишь на востоке переходя в каменистые отроги Полярного Урала. Зима в этих местах крайне суровая, температура никогда не поднимается выше -15С, а зачастую опускается до -40С и ниже!

Разноцветный ковер растительности

Тем красивее здесь весной и летом. Весна в Воркуте торопливая, северная. В тени еще лежат сугробы снега, а в солнечных местах уже зеленеют первые всходы, на кустах лопаются почки. И буквально за неделю серая после зимы тундра покрывается разноцветным ковром растительности. Цветение иван-чая — одно из самых красивых зрелищ, которое необходимо увидеть в этих местах. Бесконечное розовое море бурлит и колыхается под напором северных ветров, распространяя вокруг изумительные ароматы!

Впечатляющие закаты и полярный день

 

Деревья в тундре не растут. Их корневая система не выдерживает соседства с вечной мерзлотой, проходящей здесь почти у самой поверхности. Из-за отсутствия деревьев в тундре обычно дуют сильные ветра, долетающие сюда со стороны Северного Ледовитого океана, но при этом весной и осенью здесь можно наблюдать одни из самых красивых закатов в мире! Солнце будто растекается по тундре, переливаясь всеми оттенками, чтобы наконец скрыться за горизонтом, расцвечивая небо малиновыми полосами. 

Летом за Северным Полярным кругом можно наблюдать замечательное явление — полярный день. В этот период солнце на закате лишь только касается своим краем горизонта на севере, а потом снова взмывает ввысь, используя как трамплин темнеющие на востоке отроги Уральских гор. Зимой же, почти месяц, солнце наоборот пропадает — в тундре царит мрак, но даже в это время она не кажется безжизненной. Звезды и луна дают достаточно света, чтобы глубокие сугробы снега переливались таинственным цветом, на небе же почти каждый день расцветают зеленые и красные цветки северного сияния.

Поездка в Воркуту: где остановиться и что посмотреть

 

Если вы решите отправиться в Воркуту, стоит обратить внимание на различные варианты размещения. В городе есть отели и гостиницы, предлагающие комфортабельные номера и удобства. Вы также можете рассмотреть возможность аренды жилья или проживания в гостевых домах, где вам предоставят уютную атмосферу и возможность познакомиться с местными жителями.

Одним из главных достопримечательностей Воркуты является посещение полей иван-чая. Весной, когда поле покрывается цветущим иван-чаем, вы сможете насладиться великолепным зрелищем и научиться готовить ароматный чай из свежих листьев.

Кроме того, рекомендуется посетить отроги Полярного Урала. Восхождение на горные хребты откроет перед вами потрясающие пейзажи и позволит ощутить дух приключения. Не забудьте взять с собой необходимое снаряжение и быть готовыми к переменчивым погодным условиям.

Воркута: Место, где суровая красота России оживает

Воркута — это уникальное место, где суровая красота России оживает за Полярным кругом. Ее тундра и природные богатства привлекают путешественников, желающих познакомиться с этим удивительным уголком нашей страны. Поездка в Воркуту - незабываемое путешествие, где вы сможете насладиться красотой весеннего цветения, величием полярного дня и впечатляющими закатами. Приготовьтесь к уникальному опыту, который оставит в вас незабываемые впечатления о России и ее потрясающей природе.

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Воркута
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы россия туризм воркута путешествия
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