Все плюсы курортов Балтики

4:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Балтийское побережье славится своей уникальной красотой, чистым морем и прекрасными пляжами. Если вы ищете идеальное место для отдыха на берегу Балтики, то вам стоит обратить внимание на лучшие курорты этого региона.

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Остров Эланд: Рай для пляжного отдыха и серфинга

Остров Эланд давно привлекает туристов со всей Европы своими прекрасными пляжами и богатыми возможностями для отдыха. Несмотря на то, что Швеция редко ассоциируется с пляжными курортами, этот остров на Балтийском море предлагает отличные условия для загорания и наслаждения солнечными лучами. Отдых на острове Эланд доступен с мая по сентябрь, и пляжи здесь поражают своей красотой. Белоснежный песок на фоне темных вод Балтийского моря создает потрясающий контраст, которого не найти на других побережьях. Кроме того, на пляжах Эланда можно встретить множество серферов, так как волны в этом районе идеально подходят для занятий серфингом.

Однако пляжный отдых на этом острове — не единственная причина, чтобы его посетить. Здесь можно ознакомиться и с многочисленными достопримечательностями. Вы сможете увидеть ветряные мельницы, деревянные церкви и посетить интересные музеи. Для любознательных туристов здесь предостаточно возможностей для познавательных экскурсий.

Остров Рюген: Немецкая Ибица

Остров Рюген давно зарекомендовал себя как один из лучших пляжных курортов на Балтийском побережье. В середине 20-го века здесь находилась тайная база отдыха фашистов, рассчитанная на 20 000 человек. Сегодня пляжи Рюгена, простирающиеся на 7 километров, известны практически всем европейцам. Они особенно привлекают любителей активного отдыха и веселые компании молодежи. После заката солнца пляжи превращаются в открытые танцполы, где ди-джеи развлекают гостей.

Юрмала: Пляжный отдых и богатая культурная программа

Из всех курортов Балтийского побережья Юрмала, пожалуй, самый известный. Здесь царит атмосфера истинного побережья — легкая и беззаботная. В этом месте есть всё, что нужно для отличного отдыха. Здесь можно найти и спокойные укромные места, и аквапарки, и ночные клубы. Каждый год Юрмала становится хозяйкой самых разнообразных фестивалей. Кроме того, город порадует и любителей экскурсий. Здесь достаточно много достопримечательностей и колоритных европейских улочек. А некоторые здания имеют уникальное сочетание архитектурных стилей, в которое также внесли свой вклад советские архитекторы.

Колобжег: Идеальное место для восстановления здоровья

Город Колобжег, расположенный на балтийском побережье Польши, известен своими достопримечательностями и прекрасными пляжами. Однако его особенностью является множество санаториев и возможности для оздоровления. Здесь есть всё, чтобы укрепить здоровье: минеральные источники, грязи, море, солнце и высококвалифицированные специалисты, которые помогут подобрать индивидуальный лечебный курс. Колобжег называют бальнеологической столицей Балтийского побережья.

Российские курорты на Балтике: Отличное сочетание цены и качества

На Балтике есть несколько российских курортов, расположенных в Калининградской области. Многих туристов привлекает отсутствие необходимости оформления визы и бюрократических сложностей. Те, кто решит провести отпуск на родной части побережья, должны обратить внимание на Куршскую косу, Светлогорск, Янтарный и Зеленоградск. В каждом из этих городов много достопримечательностей, а также возможность прогуляться по колоритным европейским улочкам.

Янтарный - курорт у Балтийского моря. Стоит ли ехать? Май 2022г.