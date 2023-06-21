Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Интересные места арктической столицы России

3:26
Туризм

Мурманск — новая и пока не слишком яркая звезда на туристической карте России. Несмотря на отсутствие исторических достопримечательностей, в этом северном городе, пусть и холодном, есть на что посмотреть и чем восхититься. Северное сияние, военные памятники, полярная ночь и полярный день. Кроме того, это база ледокольного флота и арктические ворота нашей страны.

Интересные места арктической столицы России
Фото: Вадим Савицкий

Крупнейший порт и гостеприимство

Мурманск — один из крупнейших портов России. Неудивительно, что ежедневно сюда приезжают десятки и даже сотни судов со всего мира. Не так часто, как моряки, встречаются туристы. Чтобы разместить всех, кто приехал по делам и собственному желанию, в городе открыто достаточно много гостиниц. Встречаются среди них как элитные, например, четырехзвездочный отель линейки Radisson, так и небольшие гостиницы эконом-класса, расположенные в обычных квартирах.

Историческая площадь Пяти углов

 

С достопримечательностями в Мурманске дело обстоит хуже, чем с гостиницами. Их мало. Это один из немногих городов России, где нет исторического центра. Административным и территориальным центром считается площадь Пяти углов. Именно с нее лучше всего начать знакомство с арктической столицей страны. Здесь всегда оживленно, можно покататься на северных оленях и лошадях. В новогодние праздники площадь преображается, превращаясь в парк ледовых и снежных скульптур.

Город героев и моряков

 

В Мурманске нет зданий в стиле барокко, ренессанса, модерна или какого-либо другого. Большая часть города застроена в советское время - учитывая, что и основан он был совсем незадолго до Февральской революции. Все просто и ясно. Главные достопримечательности — памятники героям и морякам. Один из самых популярных — мемориал защитникам Заполярья, в народе названный Алешей. Местные жители и туристы приходят к могиле солдата не только для того, чтобы вспомнить о героях Великой Отечественной войны, но и насладиться прекрасным видом на городские кварталы.

В 2002 году в Мурманске появился еще один памятник, буквально за несколько недель ставший популярным. Это комплекс, посвященный погибшим в мирное время морякам. Он состоит из маяка, символизирующего сушу и удачное возвращение, и рубки подводной лодки "Курск". Рядом с ней — мемориальная плита, на которой написаны имена погибших в мирное время моряков-подводников. В башне маяка расположен небольшой Зал памяти. Все объекты комплекса соединены дорожками, вдоль которых посажены аллеи. Это не просто памятник, но и одно из любимых мест горожан.

Что оценить из культурного наследия

Мурманск — это город, длительные прогулки по которому доставят удовольствие разве что самым закаленным туристам. Большинство же предпочитают бродить по музеям, экспозиции которых вызывают интерес и заслуживают внимания. Самый старый и внушительный — Краеведческий, а вот знаковый и символический — Музей Мурманского морского пароходства. Обязательно стоит заглянуть и в Художественный музей.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ? Мурманск, северное сияние и кладбище кораблей. ЕДЗЕМ по России
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы россия туризм мурманск путешествия
Новости
Врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил граждан РФ об опасности повышенного артериального давления
Польский офицер Павелка откровенно рассказал, что происходит в рядах ВСУ: им просто всё равно
Кнутов: армия России отразили психическую атаку ВСУ и вывела из строя "немецкие гробы"
Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала ошибку, которая испортит любой завтрак
Врач Александр Умнов рассказал о серьёзной опасности наращенных ресниц: вши, аллергия и ожог
Марочко: ВСУ утратили несколько ключевых позиций на Купянском направлении
Губернатор Воробьёв показал первые кадры с места падения беспилотников в Подмосковье
"Турпром": эксперт сообщил, где в Таиланде дешевле жить, разобрав варианты
Кнутов рассказал о подлости Зеленского и тактике ВСУ: "Заградотряды стреляют в спину"
Разведчики ВС РФ показали кадры применения крупных БПЛА на Авдеевском направлении
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Врач-кардиолог назвал две главные ошибки гипертоников
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Геноцид сербов в Косове продолжается Михаил Плисюк Трагедия Шебекино: нужен новый железный занавес Дарья Асламова Между Кораном и Библией: как Грузия входила в состав России Сергей Лебедев
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Уничтоженная в боях бронетехника НАТО попала на видео
Уничтоженная в боях бронетехника НАТО попала на видео
Последние материалы
Турист из России рассказал о шокирующих традициях этикета еды в Индии и Китае
ТАСС: три ударных беспилотника ночью атаковали Москву
Раненый командир взвода Зуев вывел бойцов из окружения и остановил наступление ВСУ
Интересные места арктической столицы России
Reuters: президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором
Патологоанатом Эдигер объяснил, как избежать ампутации конечностей из-за сепсиса
Полковник ВС Австрии Рейснер: слаженность российских войск застала солдат ВСУ врасплох
Кива: глава ГУР Кирилл Буданов мёртв, Украина постит дипфейки
В КНДР назвали визит Блинкена в Китай "позорным и попрошайническим"
"Турпром": туристка из России раскрыла дикие подробности о "пляжной вакханалии" в Египте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников