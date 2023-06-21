Интересные места арктической столицы России

3:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мурманск — новая и пока не слишком яркая звезда на туристической карте России. Несмотря на отсутствие исторических достопримечательностей, в этом северном городе, пусть и холодном, есть на что посмотреть и чем восхититься. Северное сияние, военные памятники, полярная ночь и полярный день. Кроме того, это база ледокольного флота и арктические ворота нашей страны.

Фото: Вадим Савицкий

Крупнейший порт и гостеприимство

Мурманск — один из крупнейших портов России. Неудивительно, что ежедневно сюда приезжают десятки и даже сотни судов со всего мира. Не так часто, как моряки, встречаются туристы. Чтобы разместить всех, кто приехал по делам и собственному желанию, в городе открыто достаточно много гостиниц. Встречаются среди них как элитные, например, четырехзвездочный отель линейки Radisson, так и небольшие гостиницы эконом-класса, расположенные в обычных квартирах.

Историческая площадь Пяти углов

С достопримечательностями в Мурманске дело обстоит хуже, чем с гостиницами. Их мало. Это один из немногих городов России, где нет исторического центра. Административным и территориальным центром считается площадь Пяти углов. Именно с нее лучше всего начать знакомство с арктической столицей страны. Здесь всегда оживленно, можно покататься на северных оленях и лошадях. В новогодние праздники площадь преображается, превращаясь в парк ледовых и снежных скульптур.

Город героев и моряков

В Мурманске нет зданий в стиле барокко, ренессанса, модерна или какого-либо другого. Большая часть города застроена в советское время - учитывая, что и основан он был совсем незадолго до Февральской революции. Все просто и ясно. Главные достопримечательности — памятники героям и морякам. Один из самых популярных — мемориал защитникам Заполярья, в народе названный Алешей. Местные жители и туристы приходят к могиле солдата не только для того, чтобы вспомнить о героях Великой Отечественной войны, но и насладиться прекрасным видом на городские кварталы.

В 2002 году в Мурманске появился еще один памятник, буквально за несколько недель ставший популярным. Это комплекс, посвященный погибшим в мирное время морякам. Он состоит из маяка, символизирующего сушу и удачное возвращение, и рубки подводной лодки "Курск". Рядом с ней — мемориальная плита, на которой написаны имена погибших в мирное время моряков-подводников. В башне маяка расположен небольшой Зал памяти. Все объекты комплекса соединены дорожками, вдоль которых посажены аллеи. Это не просто памятник, но и одно из любимых мест горожан.

Что оценить из культурного наследия

Мурманск — это город, длительные прогулки по которому доставят удовольствие разве что самым закаленным туристам. Большинство же предпочитают бродить по музеям, экспозиции которых вызывают интерес и заслуживают внимания. Самый старый и внушительный — Краеведческий, а вот знаковый и символический — Музей Мурманского морского пароходства. Обязательно стоит заглянуть и в Художественный музей.

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