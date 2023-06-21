Лечебные источники и дом Лермонтова: ключевые места Пятигорска

3:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город Пятигорск, расположенный в курортной зоне Ставропольского края, является одним из старейших и наиболее развитых академических, промышленных, культурных и туристических центров региона. Этот город уникален своим географическим положением и обладает множеством достопримечательностей, привлекающих туристов со всего мира.

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Гора Бештау и ее природные богатства

Одной из главных достопримечательностей Пятигорска является гора Бештау. Название города - из языка карачаевцев. Оно означает "пять гор". Гора известна своими ресурсами и является памятником природы. Она представляет собой комплекс из пяти вершин, у подножия которых расположены два месторождения целебной воды. Кроме того, на её склонах растёт красивый лесной массив с более чем 60 видами деревьев и кустарников. В лесу обитают различные виды животных, такие, как лисы, зайцы, фазаны и многие другие.

Успенский Второ-Афонский монастырь

На территории Бештау, вдали от суеты и цивилизации, также располагается мужской Успенский Второ-Афонский монастырь. Он был основан в 1901 году и в свое время подвергался разрушению. Однако в начале 20-го века монастырь был восстановлен. В настоящее время он является действующий и занимается проповеднической деятельностью.

Озеро Провал — природная реликвия Пятигорска

Одной из самых популярных природных достопримечательностей города является озеро Провал. Это озеро расположено в огромной пещере, на дне которой находится "волшебный" соленый водоем. Согласно местной легенде, плавание в голубой воде озера способно полностью исцелить от всех болезней.

Интересно, что озеро фигурирует и как небольшой элемент сюжета в классике советского юмора - романа о приключениях Остапа Бендера "12 стульев" Ильфа и Петрова.

Музей Михаила Лермонтова

Многие туристы, посещающие Пятигорск, интересуются местами, связанными с жизнью и творчеством великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В городе находится Государственный музей русского поэта, расположенный на улице Лермонтова, в доме №4. Этот музей является единственным в России местом, оставленным в первоначальном виде и связанным с жизнью и творчеством Лермонтова.

В Пятигорске также находится Домик Лермонтова — место, где Михаил Юрьевич прожил два месяца перед смертельной дуэлью. Домик был воссоздан работниками музея, которые с большим упорством собирали предметы быта и создали аутентичную атмосферу тех времен. В музее также представлены экспозиции, посвященные другим лермонтовским местам, включая дом Верзилиных, где произошла ссора, ставшая причиной дуэли, а также монумент на месте дуэли и могила самого поэта.

Экскурсии и отдых в Пятигорске

Помимо посещения мест, связанных с Лермонтовым, для туристов также разработаны экскурсионные маршруты, включающие горы Машук и Бештау. Важным объектом для посещения является также уникальный музей насекомых, который приносит удовольствие и взрослым, и детям.

После насыщенного дня экскурсий гости города могут отдохнуть в прекрасном парке "Цветник", расположенном у подножия горы Горячей. Этот парк был создан в 1823 году и был любимым местом Михаила Лермонтова.

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