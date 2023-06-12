Муром: Город влюбленных

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В последнее время стало популярным празднование Дня семьи, любви и верности, который посвящен памяти святых покровителей Петра и Февронии. Этот праздник отмечается не только в России, но и во многих других странах, включая Белоруссию, Азербайджан, Болгарию, Великобританию и другие. В этот день города организуют ярмарки, конкурсы и благотворительные концерты, создавая прекрасную атмосферу для семейного отдыха и развлечений.

Фото: www.britannica .com/place/Murom

Муром — место особого значения

В городе Муроме проходят основные мероприятия, так как именно здесь началась история чистой любви и христианского брака, святых супругов Петра и Февронии. Согласно преданиям, муромский князь Петр страдал от проказы, и только простая девушка-крестьянка Феврония могла его исцелить. После излечения Феврония стала его супругой. По преданию, они умерли в один день и стали символом супружеской верности, любви и семейного счастья.

Яркие события в Муроме в День семьи, любви и верности

На главной площади города создаются декорации, воссоздающие сцены из жизни святых супругов. Здесь проводятся представления и мастер-классы по древним ремеслам. Разнообразные анимационные забавы вовлекают в действие как местных жителей, так и туристов.

Если вы решите посетить Муром в этот день, у вас будет возможность принять участие во всероссийском мероприятии — награждение медалью "За верность и любовь" достойных супружеских пар, которые прожили рядом более 25 лет. В День семьи, любви и верности также происходит множество свадеб. Воздушные наряды невест и счастливые лица влюбленных создают атмосферу, наполненную добротой и теплом.

Дом купца Зворыкина

В огромной каменной усадьбе, площадь которой после реставрации увеличилась, открылись коллекционные залы, где выставлены подлинники живописи и ценные исторические коллекции. Уникальная старинная мебель и предметы обихода дополняют обстановку музея и поражают своей красотой.

Путешествие в прошлое с выставкой "Муром-град"

Постоянная выставка "Муром-град" посвящена древнерусской культуре и истории города. Она рассказывает о тех временах, когда Муром был наполнен сказаниями, легендами и былинами. Вы сможете увидеть серебро из Муромских храмов, рукописные книги, старинные иконы и многое другое, переносящие вас в средневековый Муром.

Свято-Троицкий монастырь

Одной из главных достопримечательностей Мурома является Свято-Троицкий монастырь, где находятся мощи святых Петра и Февронии. Согласно легенде, после смерти они просили быть похороненными в одном гробу, но из-за некоторых обстоятельств их мощи были разделены. Однако, в день похорон их обнаружили в одном гробу, что стало основой для того, чтобы Петра и Февронию стали считать покровителями семей и брака.

Люди со всех уголков мира съезжаются к святым мощам, чтобы просить помощи в поисках своей второй половинки. Очень хорошей приметой считается посещение монастыря молодоженами, так как это принесет им в семью взаимопонимание, уважение и согласие.

Окский парк — место для семейного отдыха

Расположенный на берегу реки Ока и окруженный высокими многолетними деревьями, Окский парк отлично подходит для отдыха и развлечений всей семьей. Здесь можно воспользоваться различными аттракционами, каруселями и горками, которые доставят массу удовольствия и позитивных эмоций не только детям, но и взрослым. Вы также можете полюбоваться на реку и ощутить атмосферу города, находясь на высоте колеса обозрения. Кафе под открытым небом, фургончики с мороженым, киоски с прохладительными напитками и традиционными угощениями, а также многочисленные резные лавочки, расположенные под тенью ветвей, позволят вам отдохнуть и перекусить.

Муром - героизм и любовь! / Прогулка