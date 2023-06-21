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Джалиль Вахитов

Владикавказ: величественная красота гор

3:07
Туризм

Самые незабываемые впечатления о путешествии на Кавказ оставит столица Северной Осетии — Владикавказ. Этот город наполнен историей, к которой путешественник может прикоснуться своими руками, отведать самую вкусную национальную кухню Осетии, посмотреть красоту великих гор, насладиться свежим горным воздухом. Какие же места стоит первым делом посетить здесь?

Фото:  

Национальный парк "Алания"

Это место по своей территории очень большое, площадь составляет более 50 га. На территории парка туристы могут увидеть живописные виды природы Кавказа. У приезжающих гостей есть возможность посетить водопады, побывать на минеральных водах, окунуться в горных озерах. Вода, конечно, холодная, но она бодрит и закаляет. Также в парке содержатся животные: горные козлы, снежные барсы, лошади и т. д.

Город мертвых

 

Это уникальное и загадочное место. У местных жителей села Даргавс, где он расположен, имеется поверье, что ночью в город мертвых заходить нельзя, это может стоить жизни, так как не стоит тревожить мертвые души. Город мертвых представляет собой каменные склепы, где похоронены люди. Эти захоронения появились в 17-м веке, когда люди, умирая от болезней (чумы, холеры), приходили в эти склепы, где проводили свои последние дни. На территории города находится более 90 каменных башен.

Памятник Георгию Победоносцу

При въезде в город гостей встречает скульптура Георгия Победоносца. Она находится на скале на высоте более 20 метров. Святой Георгий сидит верхом на коне, который будто летит в воздухе. Он является покровителем мужчин Осетии. Под статуей стоит большая бронзовая чаша, куда нужно бросить монетку как жертвоприношение святому, помолиться или загадать желание, которое обязательно исполнится.

Столовая гора

 

Когда турист находится в городе, его обязательно привлечёт незабываемый вид величественной горы. Ее называют Столовая гора. Следует отметить, что и на гербе Владикавказа запечатлено ее изображение. Путешественник может заказать тур по окрестностям горы и ее территории. Побывав там, можно увидеть разнообразные растения и животных, горные пещеры.

Река Терек

 

Прогуливаясь по величественным местам города и наслаждаясь уникальными постройками и скульптурами, турист обязательно побывает на набережной горной реки Терек. Её вид великолепен как днем, так и в вечернее время. Это место для пеших неторопливых прогулок. Набережная расскажет многое об исторических событиях, ранее произошедших в городе. Место украшают гравюры с известными историческими личностями. Рядом с набережной находятся мечеть Мухтарова и Армянская апостольская церковь.

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НАД ВЛАДИКАВКАЗОМ. ХОРОШО ЛИ ЗДЕСЬ ЖИТЬ?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы туризм россия путешествия владикавказ
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