Самые незабываемые впечатления о путешествии на Кавказ оставит столица Северной Осетии — Владикавказ. Этот город наполнен историей, к которой путешественник может прикоснуться своими руками, отведать самую вкусную национальную кухню Осетии, посмотреть красоту великих гор, насладиться свежим горным воздухом. Какие же места стоит первым делом посетить здесь?
Это место по своей территории очень большое, площадь составляет более 50 га. На территории парка туристы могут увидеть живописные виды природы Кавказа. У приезжающих гостей есть возможность посетить водопады, побывать на минеральных водах, окунуться в горных озерах. Вода, конечно, холодная, но она бодрит и закаляет. Также в парке содержатся животные: горные козлы, снежные барсы, лошади и т. д.
Это уникальное и загадочное место. У местных жителей села Даргавс, где он расположен, имеется поверье, что ночью в город мертвых заходить нельзя, это может стоить жизни, так как не стоит тревожить мертвые души. Город мертвых представляет собой каменные склепы, где похоронены люди. Эти захоронения появились в 17-м веке, когда люди, умирая от болезней (чумы, холеры), приходили в эти склепы, где проводили свои последние дни. На территории города находится более 90 каменных башен.
При въезде в город гостей встречает скульптура Георгия Победоносца. Она находится на скале на высоте более 20 метров. Святой Георгий сидит верхом на коне, который будто летит в воздухе. Он является покровителем мужчин Осетии. Под статуей стоит большая бронзовая чаша, куда нужно бросить монетку как жертвоприношение святому, помолиться или загадать желание, которое обязательно исполнится.
Когда турист находится в городе, его обязательно привлечёт незабываемый вид величественной горы. Ее называют Столовая гора. Следует отметить, что и на гербе Владикавказа запечатлено ее изображение. Путешественник может заказать тур по окрестностям горы и ее территории. Побывав там, можно увидеть разнообразные растения и животных, горные пещеры.
Прогуливаясь по величественным местам города и наслаждаясь уникальными постройками и скульптурами, турист обязательно побывает на набережной горной реки Терек. Её вид великолепен как днем, так и в вечернее время. Это место для пеших неторопливых прогулок. Набережная расскажет многое об исторических событиях, ранее произошедших в городе. Место украшают гравюры с известными историческими личностями. Рядом с набережной находятся мечеть Мухтарова и Армянская апостольская церковь.
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