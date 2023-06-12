Камчатка: Бюджетной путешествие на край вулканов

4:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Камчатка — уникальный полуостров, расположенный на самом краю России. Здесь вы сможете ощутить под ногами землю, которая горит, озера, наполненные кислотой, и встретить медведей на своем пути. Камчатка также находится на достаточно близком расстоянии от Японии и Аляски. Этот полуостров словно огромный котел, ведь здесь расположено более 300 вулканов, из которых каждый 10-й активен. Множество термальных источников позволяют местным жителям даже зимой забыть о печном отоплении.

Фото: Вадим Савицкий

Полезные советы

Приобретайте билеты на самолет заранее

Чтобы попасть на полуостров, вам придется воспользоваться авиатранспортом. Рекомендуется покупать билеты заранее, чтобы не возникло проблем с доступностью рейсов. Кроме того, в кассах авиакомпаний могут быть предоставлены скидки для пенсионеров и других категорий граждан, которые не указаны на официальных сайтах авиакомпаний.

Выбирайте летний период для путешествия

Лучшее время для путешествия на Камчатку — летний период. В это время открыты морские прогулки и тропы для восхождений по горным склонам. С июля туристам предлагаются экскурсии на вертолетах. Чтобы максимально насладиться отдыхом на полуострове, рекомендуется запланировать поездку на минимум неделю. Здесь настолько много достопримечательностей, что стоит уделить им достаточно времени. Также следует учесть, что использование общественного транспорта может существенно сэкономить ваши финансы при перемещении между достопримечательностями.

Выбирайте доступные варианты проживания

Проживание на Камчатке может быть достаточно дорогим. Однако, существуют более бюджетные варианты, такие как гостевые дома и недорогие базы отдыха. Если вы способны перенести некоторые бытовые неудобства, эти варианты будут идеальными для вас.

Популярные достопримечательности Камчатки

Долина гейзеров

Одна из самых удивительных достопримечательностей Камчатки. Из вертолета открывается великолепный вид на множество маленьких источников и гейзер, выбрасывающий столб воды на высоту до 100 метров. Здесь вы также можете встретить медведей. Посещение этой достопримечательности вертолетом может быть дорогим, но оно того стоит.

Паратунка

Горячие источники, расположенные неподалеку от Петропавловска, пользуются популярностью среди гостей полуострова. Здесь вы найдете несколько десятков гостиниц и баз отдыха, среди которых можно выбрать более доступные варианты. Кроме того, здесь можно искупаться и отдохнуть в деревне, а также подняться по склону Горячей сопки, чтобы насладиться прекрасной природой и запечатлеть момент на фотографиях.

Авачинская сопка

Этот вулкан доступен для восхождения всем желающим. Его можно хорошо разглядеть прямо из Петропавловска-Камчатского. Даже неподготовленному туристу будет несложно подняться на высоту около 3000 метров. На склоне сопки обитает множество местных сусликов, которые с радостью контактируют с людьми и попросят немного еды. С этого места открывается потрясающий вид на соседний Корякский вулкан.

Курильское озеро

Это водоем вулканического происхождения, который находится на территории Южно-Камчатского заповедника. Здесь вы сможете насладиться рыбалкой и увидеть медведей. Чтобы добраться до озера, можно воспользоваться вертолетом или внедорожником. Рядом с озером находится также действующий вулкан Ильинский, а застывшие лавовые потоки создают уютные бухты на берегу. Местные птицы, такие как чайки, лебеди и утки, также привлекаются обилием рыбы.

Халактырский пляж

Это место привлекает множество туристов, хотя вода здесь слишком холодная для купания. Особенностью пляжа является его черный песок, образованный измельченной вулканической лавой. Местные жители считают, что этот песок обладает целебными свойствами. Рядом с пляжем есть тропы, по которым можно подняться на скалы. С высоты открывается великолепный вид на побережье, пляж и океан. Добраться сюда можно на автобусе из Петропавловска-Камчатского.

Камчатка. В поисках медведей. Халактырский пляж. Путешествие.