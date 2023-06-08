Ведущие горные курорты России, Казахстана и Узбекистана договорились о создании Евразийского альянса горных курортов

4:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

8 июня 2023 г. Руководители горных курортов "Роза Хутор" (Российская Федерация), "Шымбулак" (Республика Казахстан) и "Амирсой" (Республика Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК).

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Соответствующий меморандум подписан сегодня на выставке "Евразия — наш дом", приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ, которая проходит в эти дни в г. Сочи.

Базой для создания нового объединения стали результаты совместной деятельности курортов, основанной на Меморандумах о сотрудничестве "Роза Хутор" — "Шымбулак" (октябрь 2018 г.) и "Роза Хутор" — "Амирсой" (май 2022 г.).

Стороны создадут платформу для стратегического развития внутреннего туризма на Евразийском пространстве, совместного развития горных курортов Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов-лидеров отрасли, сохранению и взаимной популяризации природного и культурного наследия стран-участниц.

— В числе первостепенных задач ЕАГК — способствовать поступательному развитию горных курортов на основе сотрудничества, обмена необходимой информацией и передовым опытом, совместного повышения профессиональной квалификации работников, разработки общих подходов к стандартам безопасности и информированности туристов, а также сохранению природного и культурного наследия стран-участниц и популяризации здорового образа жизни. Также одной из приоритетных задач является расширение территории дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания на Евразийском пространстве, — отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский. — Объём услуг туристической отрасли между нашими странами и в Евразийском регионе в целом показывает устойчивый рост. Создание Евразийского альянса является эволюционным процессом интеграции горных курортов, который позволит улучшить условия пребывания гостей, повысит их привлекательность, качество и разнообразие предоставляемых услуг и сервиса, а также раскроет потенциал каждого курорта. Как результат это позитивно скажется на культурном и межнациональном сотрудничестве в регионе, — добавил генеральный директор курорта "Амирсой" Саидвали Саидходжаев.

Уже определено, что в ближайшее время члены альянса объединят свои возможности для реализации следующих проектов:

Организации Межгосударственного туристического горного маршрута;

Проведения ежегодного Фестиваля Горных Курортов Евразии;

Учреждения премии "Горы Евразии";

Проведения ежегодной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы";

Создания Клуба активных журналистов Евразии, включая проведение ежегодных встреч Клуба на горных курортах стран-участниц;

Создания Евразийской Ассоциации пешеходных горных маршрутов и проведение ежегодных Форумов Ассоциации;

Создания и продвижения Календаря главных спортивных и музыкальных фестивалей ЕАГК.

— У каждого из наших курортов накоплен определенный потенциал в развитии туризма, внедрения новых технических решений, повышения привлекательности курортов, обеспечения безопасности туристов. Мы хотим объединить наши возможности, и, используя эту синергию, решать более масштабные задачи, развивать совместные проекты, обмениваться передовым опытом, чтобы сделать наши курорты еще лучше и тем самым расширить туристические горизонты для жителей наших стран, — отметил генеральный директор горного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.

Штаб-квартира нового общественного объединения будет располагаться в г. Алматы, Республика Казахстан. Евразийский Альянс горных курортов открыт для других стран и участников.