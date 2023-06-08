Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Ведущие горные курорты России, Казахстана и Узбекистана договорились о создании Евразийского альянса горных курортов

4:08
Туризм

8 июня 2023 г. Руководители горных курортов "Роза Хутор" (Российская Федерация), "Шымбулак" (Республика Казахстан) и "Амирсой" (Республика Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК).

Ведущие горные курорты России, Казахстана и Узбекистана договорились о создании Евразийского альянса горных курортов
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Соответствующий меморандум подписан сегодня на выставке "Евразия — наш дом", приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ, которая проходит в эти дни в г. Сочи.

Базой для создания нового объединения стали результаты совместной деятельности курортов, основанной на Меморандумах о сотрудничестве "Роза Хутор" — "Шымбулак" (октябрь 2018 г.) и "Роза Хутор" — "Амирсой" (май 2022 г.).

Стороны создадут платформу для стратегического развития внутреннего туризма на Евразийском пространстве, совместного развития горных курортов Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов-лидеров отрасли, сохранению и взаимной популяризации природного и культурного наследия стран-участниц.

— В числе первостепенных задач ЕАГК — способствовать поступательному развитию горных курортов на основе сотрудничества, обмена необходимой информацией и передовым опытом, совместного повышения профессиональной квалификации работников, разработки общих подходов к стандартам безопасности и информированности туристов, а также сохранению природного и культурного наследия стран-участниц и популяризации здорового образа жизни. Также одной из приоритетных задач является расширение территории дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания на Евразийском пространстве, — отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

— Объём услуг туристической отрасли между нашими странами и в Евразийском регионе в целом показывает устойчивый рост. Создание Евразийского альянса является эволюционным процессом интеграции горных курортов, который позволит улучшить условия пребывания гостей, повысит их привлекательность, качество и разнообразие предоставляемых услуг и сервиса, а также раскроет потенциал каждого курорта. Как результат это позитивно скажется на культурном и межнациональном сотрудничестве в регионе, — добавил генеральный директор курорта "Амирсой" Саидвали Саидходжаев.

Уже определено, что в ближайшее время члены альянса объединят свои возможности для реализации следующих проектов:

  • Организации Межгосударственного туристического горного маршрута;
  • Проведения ежегодного Фестиваля Горных Курортов Евразии;
  • Учреждения премии "Горы Евразии";
  • Проведения ежегодной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы";
  • Создания Клуба активных журналистов Евразии, включая проведение ежегодных встреч Клуба на горных курортах стран-участниц;
  • Создания Евразийской Ассоциации пешеходных горных маршрутов и проведение ежегодных Форумов Ассоциации;
  • Создания и продвижения Календаря главных спортивных и музыкальных фестивалей ЕАГК.

— У каждого из наших курортов накоплен определенный потенциал в развитии туризма, внедрения новых технических решений, повышения привлекательности курортов, обеспечения безопасности туристов. Мы хотим объединить наши возможности, и, используя эту синергию, решать более масштабные задачи, развивать совместные проекты, обмениваться передовым опытом, чтобы сделать наши курорты еще лучше и тем самым расширить туристические горизонты для жителей наших стран, — отметил генеральный директор горного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.

Штаб-квартира нового общественного объединения будет располагаться в г. Алматы, Республика Казахстан. Евразийский Альянс горных курортов открыт для других стран и участников.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы роза хутор
Новости
Врач-косметолог Аюпова проинформировала граждан РФ о том, как без анализов узнать о повышенном сахаре в крови
Ученые назвали продукты, которые снижают холестерин
Фигуристы Евгения Медведева и Дмитрий Чигирёв перестали скрывать свой роман
Первый военнопленный, захваченный группой "Восток" в Запорожской области, рассказал о "контрнаступе" ВСУ
The Daily Reckoning: экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что США совершили большую глупость с золотом РФ
"Страна": депутаты Рады возмущаются, что их вынуждают отчислять часть зарплаты в фонд ВСУ
National Interest: РФ и НАТО могут превратить Украину в "новый Уругвай"
Бывший премьер Италии Драги предупредил о катастрофе для Евросоюза в случае поражения Украины
Биржевой эксперт: рубль удерживает свои позиции
Арестович* осадил украинцев, отменяющих Цоя: Вам бы до Леонтьева дотянуться!
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Отдыха в Турции "за копейки" больше не будет, заявила россиянка
Отдыха в Турции "за копейки" больше не будет, заявила россиянка
Последние материалы
Рэп-певица Альбина Сафарова погибла в результате ДТП с мотоциклом в Казани
Граждане России могут оплачивать алименты не только деньгами
Пушилин сообщил о серьёзной активизации ВСУ на Угледарском направлении
В Москве заявили, что ввод военных НАТО на Украину приведёт к войне с Россией
Россия на грани войны с Польшей и Прибалтикой
Ежи: зачем их надо разводить на садовом участке
Parlamentní listy: в Чехии раскрыли правду о контрнаступлении Украины и ожиданиях Запада
Ведущие горные курорты России, Казахстана и Узбекистана договорились о создании Евразийского альянса горных курортов
Состояние двигателя: как определить при помощи отработанного масла
Евростат: Еврозона официально вошла в рецессию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников