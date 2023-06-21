ТОП-4 самых красивых водопадов России

3:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Водопады являются одними из самых захватывающих и впечатляющих природных явлений на нашей планете. И в России, с ее огромными просторами, находится множество впечатляющих водопадов, способных заворожить нас своей красотой и мощью. Среди них можно выделить 4 наиболее живописных.

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Большой Зейгеланский водопад

Большой Зейгеланский водопад расположен в Северной Осетии и недалеко от грузинской столицы. Он является одним из природных чудес здешних мест. Природный объект входит в состав Мидаграбинских водопадов и считается самым крупным в стране. Высота его варьируется от 650 до 700 метров, хотя точное значение трудно определить из-за его расположения среди недоступных гор.

Осетины называют эту достопримечательность "местом, где падает лавина", так как впечатление от водопада действительно впечатляющее. Это место можно посетить в любое время года, но особенно прекрасно оно выглядит во второй половине лета, когда один из ледников начинает таять.

Тальниковый водопад

Тальниковый водопад находится в Красноярском крае и является еще одним из удивительных природных чудес России. Добраться до него можно только на самолете или по реке, но оно того стоит. Плато Путорана, где расположен этот водопад, поражает своей красотой озером Дюпкун и горой Трапеция. Кстати, в этих местах российский режиссёр снял фильм о геологах-золотоискателях времён 50-х годов "Территория".

Тальниковый водопад место довольно таинственное, так как находится среди труднодоступных вершин. Вплоть до недавнего времени о нем было мало известно. Эта достопримечательность представляет собой слияние 15 каскадов, и до сих пор остается неясным, выше или ниже он Большого Зейгеланского.

Чараур

Водопад Чараур, который находится в 107 километрах от столицы Дагестана — Махачкалы - является туристическим магнитом этой республики. Этот водопад считается самым высоким в Дагестане и располагается в легкодоступном месте, что делает его особенно привлекательным для посещения.

Водопад поднимается над окрестностями на высоту 250 метров, а затем вода рушится со 150-метровой высоты и направляется вниз еще на 100 метров. В конце этого падения поток превращается в миллионы брызг. Лучшее время для посещения Чараура — весна или осень, так как в летний период водопад пересыхает.

Пшехский водопад

Прекрасный Пшехский водопад расположен на границе Адыгеи и Краснодарского края. Он находится между горами Фишт и Пшеха-Су и создает ощущение, будто водный поток разделяет эти величественные массивы. Считается, что Пшехский водопад является одним из самых высоких на юге России и его начало совпадает с местом таяния ледника.

Это место по атмосфере чем-то похоже на Исландию благодаря живописным пейзажам, включающим луга, наполненные ароматом сочной зелени и душистых трав, чистейшее озеро и белоснежные скалы. Лучшее время для посещения этой достопримечательности — конец весны и начало лета, когда вода течет здесь наиболее мощно.

10 самых красивых водопадов России