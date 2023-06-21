Русские Альпы: красивейшие горы нашей страны

В России существуют уголки, которые своей яркостью и живописностью вызывают недоумение: их фотографии кажутся слишком красивыми, чтобы быть результатом работы природы, а не "Фотошопа". Но те, кто посетил Кавказские горы или Алтай, уверенно заявляют, что это реальность, а не просто миллионы пикселей.

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Алтай

Звание "Русских Альп" справедливо принадлежит горному Алтаю. Это неудивительно, ведь здесь раскинулась гора Белуха, возвышающаяся над окрестностями на высоту более 4500 метров. Это место, которое, по слухам, имеет связь с потусторонним миром. Связанные с ним предания гласят, что именно здесь начался путь Будды.

Алтай притягивает своей мощной энергетикой. Этот сибирский уголок напоминает Швейцарские Альпы не только своими заснеженными вершинами, но и бурными водопадами. Он славится своими чистейшими озерами и широкими лугами, увитыми редкими цветами и сочной зеленью.

Это место также привлекает туристов тем, что Интернет-соединение здесь довольно часто прерывается. Это особенно полезно для тех, кто хочет провести цифровой детокс. Для путешествия по Сибири не требуется оформление визы и не нужен загранпаспорт, ведь Алтай — это часть нашей необъятной родины.

Забайкальский край

Это место привлекает своей неизведанностью. Поездка в эту часть России можно смело назвать приключением, так что она особенно популярна среди любителей экстрима.

Забайкальский край сравнивают с Швейцарией из-за величия заснеженных вершин, покрытых многочисленными ледниками. Свежий воздух полезен не только для физического, но и для психического здоровья. На территории Забайкалья раскинулся хребет Кадар, склоны которого покрыты лесами и альпийскими лугами.

Лучшее время для посещения этого места — август. В конце лета склоны приобретают цвет, напоминающий шоколад, и окутываются белым густым туманом. Очевидцы называют это явление "шоколадом с молоком". Забыть такой пейзаж просто невозможно.

Архыз

Список альпийских пейзажей России был бы неполным без упоминания Кавказа. Более того, посещение Архыза считается самым доступным способом окунуться в атмосферу Швейцарии. Приезжая сюда, стоит забыть о суете и активности, отдыхая и наслаждаясь каждой секундой.

Но люди приезжают сюда не только для красивых фотографий. Минеральные воды этого места являются отличным средством для укрепления здоровья. Несколько глотков помогут почувствовать себя намного лучше. А свежий воздух завершит оздоровительный эффект.

Архыз также привлекает туристов своими озерами и водопадами. Журчание ручьев создает атмосферу покоя и вызывает приятные мысли. Туристы особенно любят проводить ночи на свежем воздухе. В ясную погоду Архыз дарит гостям возможность насладиться светом тысяч звезд. Интересно, что здесь находится крупнейшая астрофизическая обсерватория в стране.

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