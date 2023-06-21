Ессентуки: всемирно известная здравница

4:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ессентуки — одна из всемирно известных здравниц Ставрополья. Популярность самого крупного бальнеологического курорта России не угасает уже около двух столетий и причиной этому — источники целебной минеральной воды.

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Нижний парк

Одна из главных достопримечательностей — Нижний парк, соединяющийся с городом превосходной каскадной лестницей с арками, площадками и фонтанами. Сюда, в парк, каждый день приходит огромное количество отдыхающих. Здесь расположены источники 4 и 17, пользующиеся всемирной известностью. Здание, где находится родник №17, было первой каменной постройкой в городе.

Галерея минеральной воды "Пятитысячник"

Жители Ессентуков гордятся уникальной галереей минеральной воды — "Пятитысячник". Она способна ежедневно принять свыше пяти тысяч отдыхающих. Эта галерея, самая крупная в Европе, построена недавно (в 1990 году) по проекту заслуженного строителя России Нодара Вахтанговича Канчели.

Храм святого Николая Чудотворца

Храм святого Николая Чудотворца — великолепное архитектурное сооружение из дерева. Он был построен первопоселенцами — казаками, о чем говорит огромный четырехметровый каменный крест, воздвигнутый в их честь.

Орлиное Гнездо

Орлиное Гнездо (бывшее владение Зимина) — наиболее популярное место среди туристов. Эта трехэтажная дача с башенками и тремя орлами на фасаде здания украшена многочисленными орнаментами и фресками. Она расположена на живописных склонах горы, с которой открывается прекрасный вид на окружающую природу.

Плачущие Гроты

Плачущие Гроты — это уникальное место, где можно наблюдать, как природа формирует целебные источники воды. На отшлифованных временем сводах грота образуются капли воды, которые затем падают, проникают через слой грунта-фильтра и попадают в источник. Это феноменальное природное явление притягивает множество людей, желающих увидеть его своими глазами.

Городской Аэроклуб

Городской аэроклуб предлагает массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Организаторы предлагают посетить музей авиации, а также совершить полет и прыгнуть с парашютом. Это отличная возможность окунуться в мир авиации и почувствовать себя настоящим пилотом или экстремалом.

Городское Озеро

Прекрасное место отдыха в Ессентуках — городское озеро. Здесь можно не только насладиться живописными видами природы, но и встретить как местных жителей, так и туристов. На территории озера расположены спортивные площадки, различные развлечения для детей, теннисные корты, шахматные столы, танцплощадки и даже солярий. Курортный парк озера предлагает беседку "Ореанда" — обзорную площадку с архитектурной колоннадой, откуда открывается великолепный вид на окружающие пейзажи. Одним из главных достоинств этого места является вид на вершины горы Эльбрус — самой высокой вершины в Европе и России. Для более детального обзора окрестностей установлен телескоп, который позволяет рассмотреть все детали.

"Нулевой километр любви"

В честь 186-летия города было возведено уникальное архитектурное сооружение — "Нулевой километр любви". Эта скульптура представляет собой фигуру золотого Амура, спящего на вершине стелы. У подножия стелы расположены два сердца, символизирующие любовь. Каждый год, в четвертую субботу августа, влюбленные пары собираются здесь, чтобы загадать желание. Считается, что желание, произнесенное вслух в этот день, обязательно сбудется.

Ессентуки. Самый приятный город Кавказских Минеральных Вод