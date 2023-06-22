Кивач: мощные скалы одного из крупнейших водопадов Европы

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Величественным символом Карелии является водопад Кивач, который занимает четвертое место среди самых больших водопадов Европы. Его высота - 11 метров, водопад представляет из себя непрерывный поток, спускающийся через 4 каскада и шумно разбивающийся о живописные камни русла реки.

Фото: becamper .com/page1477236.html

История и легенды Кивача

Название водопада имеет финские корни и происходит от слова "kivas", что означает "стремительный". Впервые о водопаде упоминается в письменных источниках в 1566 году. Существует интересная карельская легенда о происхождении Кивача. Согласно ей, рядом протекали две реки-сестры, Суна и Шуя. Однажды Суна устала и решила сделать остановку, чтобы отдохнуть. Однако, когда она проснулась, оказалось, что она сильно отстала от Шуи. Суна, не желая отставать от своей сестры, побежала вслед за ней, сметая все на своем пути. В месте, где она своими усилиями проломила скалы, возник водопад Кивач.

Знаменитые посетители водопада

О водопаде в своё время стало известно благодаря поэту Григорию Державину, который был первым губернатором Карельского края. В 1785 году он объезжал губернские земли и увидел водопад, восхитившись его красотой. Поэт красочно описал Кивач в своих путевых заметках. В 1868 году водопад посетил сам император Александр II, выразив желание увидеть водную феерию Кивача. Для его встречи с водопадом была построена дорога, а на правом берегу Суны была установлена беседка для наблюдения за бурными потоками и водопадами. Также был построен деревянный мост на нижнем берегу реки.

Заповедные места вокруг Кивача

В 1931 году на территории этого уникального уголка природы был создан Государственный природный заповедник "Кивач". Он занимает площадь в 10 000 гектаров. Рядом с водопадом в 1947 году был открыт Музей природы, а также дендропарк с обширной коллекцией деревьев, кустарников и растений из Карелии и других стран мира. С нескольких смотровых площадок открывается великолепный вид на заповедные места вокруг Кивача.

Как добраться до водопада

Из Петрозаводска и Кондопоги организуются групповые экскурсии по экологической тропе заповедника. Экскурсанты доезжают до водопада на автобусе и затем проходят 600 метров живописной тропой вдоль реки Суны, знакомясь с историей этого места. Они также посещают водопад, уникальный Музей природы и ботанический сад. После прогулки можно отдохнуть в уютных беседках.

Кивач находится всего в 5 километрах от трассы Санкт-Петербург-Мурманск. Если вы путешествуете по этой дороге на автомобиле, то не пропустите возможность остановиться в данном удивительном уголке Карелии. Здесь есть парковка и небольшое кафе, где можно попробовать традиционные карельские блюда. В сувенирной лавке вы сможете приобрести сувениры, изготовленные местными мастерами из карельской березы.

Чистый воздух, пропитанный ароматами карельского леса, мощные скалы, через которые проливаются стремительные водные потоки, и живописные лесные пейзажи привлекают туристов со всей страны. Люди едут сюда, чтобы насладиться величием водопада Кивач и красотой природы, окружающей его.

На машине по Карелии. Водопад Кивач и вулкан Гирвас.