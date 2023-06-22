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Джалиль Вахитов

Самые интересные места Тывы

3:38
Туризм

Тыва — это край, богатый уникальными достопримечательностями, как природными, так и культурными, как древними, так и современными. Эта республика на юге Восточной Сибири выделяется среди других регионов России благодаря своим особым объектам.

Фото:  

Устуу-хурээ

Буддийский монастырь Устуу-хурээ играет огромную роль в культурном развитии Тувы. Тувинская государственность и тувинский алфавит зародились, по сути, именно здесь. В былые времена этот монастырь был одним из самых богатых на тувинской земле, но в 1930-х годах был разрушен. Лишь в конце 1990-х годов монастырь возродили, а в 2000-х годах при поддержке С. К. Шойгу началось строительство нового главного храма монастыря.

Пор-Бажын

 

Посреди небольшого озера, затерявшегося в степях, находятся руины древней крепости Пор-Бажын ("глиняный дом” в переводе с тувинского). Как следует из названия, её строительным материалом послужила глина. Крепость построена ещё в VIII веке. И то, что её фундаменты смогли сохраниться до наших дней, можно назвать чудом, ведь это подарило миру уникальную археологическую жемчужину. Аналогов ей в Тыве (да и вообще на юге Сибири) практически не найти.

Дус-Холь

 

В 45 км от столицы Тувы, города Кызыла, находится озеро Дус-Холь. Оно известно своими целебными свойствами. Местные жители считают его святым и приезжают сюда для лечения и оздоровления. Вода в озере богата минералами и микроэлементами, которые положительно влияют на здоровье и имеют лечебные свойства. Туристы могут насладиться купанием в озере и ощутить его благотворное воздействие.

Цеченлинг

Цеченлинг — это главный духовный центр Кызыла, который привлекает внимание посетителей своей непревзойденной красотой и особым духовным значением. Этот буддийский храм, название которого переводится как "обитель безграничного сострадания", может похвастаться уникальными архитектурными решениями, несмотря на свои скромные размеры. Небольшое здание храма имеет интересную традицию — прежде, чем войти внутрь, посетители должны пройти вокруг него по часовой стрелке и прикоснуться к каждому углу этого строения.

Убсу-Нур

 

Одной из самых значимых достопримечательностей Тывы является озеро Убсу-Нур, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Водоём расположен на территории природного биосферного заповедника "Убсунурская котловина", который славится своим уникальным биоразнообразием. Здесь обитает множество различных видов животных и растений, включая таких краснокнижных представителей, как снежный барс, алтайский архар, красный волк и дзерен. Территория вокруг Убсу-Нур играет важную роль в сохранении природного разнообразия южной Сибири.

Памятник Кадарчы

Один из самых узнаваемых символов Кызыла — это памятник Кадарчы, который был установлен в 1997 году на одном из въездов в столицу Тывы. Эта скульптура изображает тувинского пастуха, смотрящего в степную даль. Впоследствии у подножия скульптуры был создан символический курган из камней, изначально раскрашенных в белый цвет. Он символизирует стадо овец, о которых должен заботиться пастух.

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Достопримечательности Тувы, Республика Тыва
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы тыва туризм россия путешествия
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