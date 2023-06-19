Ведущий горнолыжный курорт России интересен и летом: притягательные места Шерегеша

3:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шерегеш — один из ведущих горнолыжных курортов в России, но привлекателен он и не только зимой. Летом место превращается в настоящий рай для туристов, предлагая множество развлечений и достопримечательностей.

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Посетить "Чёртов палец"

Одно из самых захватывающих мест для посещения в Шерегеше летом — это скалы-останцы "Чёртов палец" на горе Сарлык. Поднимаясь на вершину, вы сможете насладиться великолепными панорамными видами на вершины, которые покрыты снегом практически до конца лета. Маршрут займёт около двух часов, и вам понадобится некоторая физическая подготовка. Вдоль пути вы сможете полюбоваться красотой цветов и насладиться общением с природой. Хотя здесь нет скамеек для отдыха, туристов привлекает магия "Чёртова пальца". Эти скалы символизируют величие природы Шерегеша.

Покататься на квадроциклах

Оптимальный вариант передвижения по Шерегешу - аренда квадроцикла, на котором можно поехать на увлекательную прогулку под руководством инструктора. Это не только безопаснее, но и интереснее, так как местные жители знают лучшие маршруты для квадроциклов. Одним из самых популярных маршрутов является подъем на вершину горы Сарлык, откуда открывается потрясающий вид на окрестности.

Также не менее увлекательной будет экскурсия в "Золотые прииски". Во время этой экскурсии вы пройдете по извилистым тропам тайги, поблизости от горных ручьев и старых деревьев, а также по крутым склонам. Для любителей новых впечатлений доступна экскурсия с ночевкой в тайге, где туристы могут остановиться в деревянной охотничьей хижине и приготовить еду на костре. Кроме того, для любителей рыбалки доступны экскурсии на квадроциклах с возможностью половить рыбу.

Испытайте адреналин на параплане и насладитесь видами

Желаете больше адреналина? В этом случае вы можете испытать свои силы и пролететь на параплане в сопровождении инструктора и записать захватывающие видеоролики. Полеты осуществляются при хороших погодных условиях, с высоты вы сможете насладиться красотой лесных массивов и горных вершин. Для полета не требуются особые навыки — для вас проведут краткое обучение. Параплан будет подниматься на высоту более 500 метров, а продолжительность полета составит около 10-15 минут. Стоимость полета начинается от 3000 рублей.

Посетите экомузей под открытым небом и откройте для себя историю региона

В двух часах езды от Шерегеша находится уникальное и увлекательное место — экомузей "Тазгол". Он расположен в старинном и удаленном поселке Усть-Анзас, куда можно добраться сначала на УАЗе, а затем переправиться через реку. Экомузей находится на территории Шорского заповедника и посвящен жизни и быту региона с VI века.

В "Тазголе" вы найдете ремесленные мастерские, воссозданные золотые прииски, дома с аутентичным интерьером. Экомузей занимает площадь более 5 гектаров. Кроме архитектурных сооружений, природа этого места также представляет интерес: реки, фауна, редкие лекарственные растения. Чтобы полностью погрузиться в жизнь коренных народов, вы можете остановиться на ночь в одном из гостевых домов или разбить палатку. Для посетителей экомузея часто проводятся традиционные шорские обряды, такие, как свадьбы, ярмарки и спортивные соревнования.

Отдых в Шерегеше летом предлагает множество возможностей для активного времяпрепровождения и наслаждения природой. Этот курорт превратится в удивительное место для вашего незабываемого отдыха!

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