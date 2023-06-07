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Александр Приходько

Курорт "Роза Хутор" и TravelLine запустили портал для MICE-рынка

Туризм

"Роза Хутор" активно развивает MICE-направление своей деятельности и является одним из лидеров рынка делового туризма страны. Современная инфраструктура курорта позволяет провести практически любое корпоративное мероприятие.

Курорт "Роза Хутор" и TravelLine запустили портал для MICE-рынка
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Здесь работает многофункциональный концертный зал "Роза Холл" вместимостью до 2000 человек, действуют 30 конференц-залов с лучшим техническим оснащением в горах Сочи, есть такие интересные и необычные площадки:

  • Лайзо Парк,
  • этнокомплекс "Моя Россия"
  • и горный кемпинг "Нахазо".

Курорт также обладает развитой отельной базой и может предложить самые разнообразные варианты размещения.

Руководитель управления корпоративных продаж курорта "Роза Хутор" Анна Ренейская отмечает:

"Ежегодно у нас проходит более 500 культурных, спортивных, развлекательных и деловых мероприятий. Серьезным преимуществом курорта является и большой выбор дополнительных активностей в пешей доступности от объектов размещения, причем, вне зависимости от времени года. Учитывая интенсивность развития MICE-направления, мы решили усовершенствовать наш сервис и создать совместно с партнером TravelLine специальный портал, который значительно облегчает логистику любого мероприятия как для организаторов, так и для участников".

Портал Pro.MICE предоставляет организаторам событий специальные условия на размещение и услуги курорта, широкий спектр отелей под любой бюджет, определенные квоты мест. Благодаря тому, что участники мероприятий могут самостоятельно на портале забронировать себе услуги и номера в отелях, у организаторов появляется больше времени для содержательной подготовки событий. Участникам ивентов, проходящих на "Роза Хутор", портал полезен для самостоятельного выбора проживания и услуг, которые при этом можно оплатить не только картой, но и по безналичному расчету от юридического лица. По словам Анны Ренейской, с момента запуска портала его возможностями уже воспользовались более тысячи участников пяти MICE-мероприятий, включая крупный фестиваль "От винта".

Развитием направления MICE на курорте занимается управление корпоративных продаж, которое обеспечивает сопровождение полного цикла подготовки, организации и проведения мероприятий. В его функционал входит централизованная координация работы отелей, ресторанов, открытых площадок курорта и разработка специальных предложений с учетом полного объема услуг курорта. Основная задача подразделения — помочь заказчику организовать корпоративное мероприятие на "Роза Хутор" на самом высоком уровне.

Курорт "Роза Хутор" и IT-компания TravelLine сотрудничают с 2015 года. В этом году было принято решение автоматизировать организацию проживания участников мероприятий. TravelLine разработал специальную форму бронирования для портала Pro. MICE. С помощью этой формы гости могут самостоятельно бронировать отели и услуги курорта "Роза Хутор". Теперь организаторы не тратят время на сбор данных о гостях, распределение по категориям, а также передачу информации в отели и ее сверку.

Портал Pro.MICE: www.event.rosakhutor.com/

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные
лучшими мировыми экспертами. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Начиная с 2013 года, "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.
Курорт дважды являлся обладателем награды Travellers' Choice по версии популярного сервиса Tripadvisor, войдя в число лучших достопримечательностей мира.

IT-компания TravelLine работает рынке ПО для отельного бизнеса с 2008 года. Ей удалось создать целую экосистему, которая закрывает все потребности отельеров. Инструментами TL пользуются 12 000+ отелей, санаториев, загородных объектов и других средств размещения.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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