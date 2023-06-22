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Джалиль Вахитов

ТОП-7 лучших тайских курортов

3:53
Туризм

В Таиланде находятся некоторые из самых прекрасных курортов, которые заслуживают особого внимания. Приготовьтесь погрузиться в волшебный мир отдыха и расслабления на фоне шикарных пляжей и бесконечного блеска.

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Паттайя

Паттайя — это чрезвычайно популярный курорт в Таиланде, который привлекает туристов со всего мира. Здесь вы найдете бары, рестораны и дискотеки, где веселье не затухает даже ночью. Паттайя — это город, расположенный у моря, поэтому пляжи здесь не всегда идеально чистые. Некоторые пляжи подходят для спокойного отдыха, в то время как другие предназначены для любителей активного времяпрепровождения. Кроме того, вы можете отправиться на живописные острова, находящиеся недалеко от города. В Паттайе никогда не бывает холодно, поэтому вы можете наслаждаться теплым климатом круглый год.

Пхукет

 

Пхукет — это крупнейший остров в Таиланде, который известен своей разнообразной культурой и потрясающей природой. Западная часть острова, особенно район Патонг, является самой популярной среди туристов. Здесь вы найдете безумную ночную жизнь и множество развлечений. Остров славится своими чистыми и красивыми пляжами. Лучшая погода здесь наблюдается с ноября по апрель, в то время как летом возможны ливни и ураганы.

Самуи

 

Остров Самуи — идеальное место для полноценного отдыха и релаксации. Он расположен в Сиамском заливе и славится своими множеством буддийских храмов, спа-салонов и клубов. Независимо от ваших предпочтений, здесь вы найдете все, что вам нужно для комфортного отдыха. Самуи предлагает разнообразные варианты размещения, включая доступные гостиницы. На восточном побережье острова расположены самые красивые пляжи, в том числе такое популярное место, как Чавенг. Климат здесь теплый и влажный, благодаря чему условия для отдыха на побережье - идеальные.

Ко Чанг

 

Остров Ко Чанг, второй по величине после Пхукета, становится все более популярным среди туристов. Он известен своей прекрасной инфраструктурой и разнообразием предложений для отдыха. Рестораны на острове предлагают не только богатое разнообразие тайской кухни, но и разнообразные мировые вкусы. Ко Чанг входит в состав Национального морского парка и окружен первозданными джунглями, горами и живописными водопадами. Остров достаточно легко доступен из провинции Трат, куда можно добраться на самолете из Бангкока или на наземном транспорте из Бангкока и Паттайи.

Краби

Краби — регион, расположенный на небольших островах. Главный город этой провинции также называется Краби. Вы можете добраться до курорта на катере из Пхукета или на самолете из Бангкока. Краби славится своими захватывающими пещерами, национальными парками, монастырями и водопадами. Здесь очень популярны путешествия как по морю, так и по суше.

Пхи-Пхи

 

Пхи-Пхи состоит из шести островов и является идеальным местом для уединенного и романтичного отдыха. Белоснежные пляжи и богатая подводная фауна делают это место идеальным для дайвинга и сноркелинга. Молодожены часто выбирают Пхи-Пхи для своего медового месяца.

Самет

Остров Самет поражает своей красотой и находится в морском заповеднике. Здесь вас ждут привлекательные пляжи и живописные пейзажи. Самет расположен недалеко от Паттайи, и вы можете добраться сюда на катере из городка Бан Пхе, где живут рыбаки. Море на этом острове изумительно чистое.

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Таиланд! Курорты(ПХУКЕТ,ПАТАЙЯ,САМУИ,БАНГКОК,КРАБИ)! Обзор.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы туризм таиланд путешествия
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