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Джалиль Вахитов

Итальянская Лукка: достопримечательности древнего города

4:19
Туризм

Лукка — идеальный город для спокойного семейного отдыха в Италии. Здесь большое количество достопримечательностей, которые заслуживают внимания, а также множество развлечений и прекрасная атмосфера. Если у вас не слишком много времени, рекомендуется пройти трехчасовую экскурсию с русскоязычным гидом, который подробно расскажет о всех интересных местах города.

Фото:  

Собор Святого Мартина

Собор Святого Мартина — одна из самых значимых достопримечательностей города. Здание возведено в 6-м веке, оно привлекает внимание своим великолепным декором и красивыми колоннами. В его интерьере можно увидеть скульптуры, фрески и картины эпохи Возрождения, включая знаменитую "Тайную вечерю" Тинторетто. Самым значимым символом собора и города является Священный Лик — деревянное распятие. Туристы часто приобретают копии этой реликвии. 

Палаццо Пфаннер

 

Палаццо Пфаннер — это дворец с богатой историей, начинающейся с 1860 года, когда австрийский предприниматель Феликс Пфаннер превратил его в пивоварню. С 1990 года дворец открыт для посещения туристами. Снаружи его окружает великолепный сад с фонтанами и статуями, а внутри находится огромный музей.

Ботанический сад Лукки

 

Ботанический сад Лукки — одно из самых красивых мест города, основанное в 1820 году. Сад разделен на несколько частей, включая дендрарий с экзотическими деревьями и кустарниками, теплицы с тропическими растениями и озеро с разнообразной фауной. Здесь собрана огромная коллекция растений с целебными свойствами, редких цветов и мощных деревьев.

Национальный парк Апуанские Альпы

Апуанские Альпы — горный хребет, считающийся одной из самых живописных частей Лукки. С его вершин можно насладиться потрясающим видом на море, голубые озера и пещеры. Здесь располагается знаменитый лабиринт Антро дель Коркия, а самой высокой точкой гор является пик Монте-Пизанино, его высота - 1946 метров.

Базилика Сан Фридиана

 

Базилика Сан Фридиана — одна из древнейших церквей Лукки, которая заслуживает особого внимания. Она была построена в романском стиле в 12 веке и сохранила свой внешний вид до сегодняшнего дня. Фасад церкви украшен великолепной мозаикой с изображением Вознесения Иисуса Христа. Внутри базилики можно увидеть мраморные стены с резьбой, прекрасные картины и скульптуры. Также здесь находятся алтарь святой Зиты, алтарь Трента и часовня святого Креста.

Башня Гуинджи

 

Башня Гуинджи выделяется своей высотой в 45 метров и наличием деревьев на её вершине. Она была построена из камня и кирпича, а её интерьер украшают картины, изображающие средневековую жизнь города. Сегодня туристы могут подняться на вершину башни, преодолев 230 ступенек, и насладиться великолепным видом на город.

Вилла Марлиа

Вилла Марлиа — одна из самых красивых вилл города, сохранившая свою первозданность с 15 века. На её территории можно увидеть прекрасные фонтаны, водный театр фонтанов Театро д'Аква и лимонные сады.

Национальный музей Вилла Гуиниджи

Музей расположен в одном из старых зданий города, построенном в 1413 году. В его коллекции представлены произведения великих художников разных эпох, а также уникальные экспонаты, включая археологические находки, скульптуры и мебель.

Площадь Наполеона

Площадь Наполеона получила своё название благодаря тому, что сестра Наполеона, Элиза, жила во дворце на этой площади со своей семьей. Сегодня во дворце находится картинная галерея и древняя библиотека. Площадь сама по себе не является особо красивой, но здесь всегда оживленная атмосфера.

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Удивительная Италия / Лукка /Lucca / Тоскана
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы туризм италия путешествия
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