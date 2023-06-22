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Джалиль Вахитов

Греческий Акрополь от и до: храмы двух богинь и святилище Пандоры

3:09
Туризм

Акрополь по праву можно назвать символом Афин и Греции, а также всего сохранившегося древнегреческого архитектурного наследия. В этом месте человек будто сближается с историческим прошлым, ощущает дыхание древности и восхищается монументальностью возведенных сооружений, значительных даже по меркам нашего времени. Красота и размеры греческих храмов всегда поражали современников, поэтому их архитектура продолжительный период оставалась наглядным образцом идеального для всего мира.

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Постройки Акрополя

Парфенон: Величие древнегреческого храма

До VII века до н. э. на холме, занимаемом сейчас Акрополем, находился дворец правителя. Первым заложенным здесь после него сооружением является самый масштабный храм — Парфенон. Его примечательной особенностью является то, что колонны расположены под определенным углом друг к другу, что создает эффект объёмности. Человек, смотрящий на здание со стороны главного входа, может видеть сразу три из четырех стен храма. С VII по V века до н. э. основным украшением Парфенона была золоченая статуя Афины Паллады, выполненная из слоновой кости. Позже она была вывезена в Константинополь и сгорела во время одного из пожаров.

Эрехтейон, святилище Пандоры: сокровище Акрополя

 

Эрехтейон, святилище Пандоры (Пандора — женщина, созданная Зевсом в назидание людям за украденный Прометеем огонь и открывшая сосуд со всеми бедами и несчастьями), по преданию, построен на том самом месте, где произошёл мифический спор Афины с Посейдоном. Темой их спора было то, кому из них будут поклоняться жители Аттики. В древности в этом храме хранилась ритуальная ветвь оливы и протекал источник морской воды. Известные на весь мир скульптуры Кариатид, шести красавиц, поддерживают свод вместо колонн именно в этом храме. Также на стенах здания частично сохранилась мозаика.

Храм Ники: Памятник богине победы

 

На месте, где, согласно легенде, Эгей ждал своего сына Тесея и, отчаявшись, бросился в море, стоит храм богини победы Ники. Говорят, что жители Афин оставили богиню бескрылой, чтобы победа всегда доставалась их войску. Неподалеку отсюда располагается театр, посвящённый Дионису: в нем в своё время комедии и драмы ставили известнейшие греческие драматурги древности Эсхил, Софокл, Еврипид и Аристофан.

Сохранность памятника

За все время существования Акрополя он подвергался неоднократному разрушению и разорению, в основном в результате военных действий. Также свою роль сыграл возраст построек, достигающий почти 2800 лет. Из-за всего этого значительная часть сооружений очень сильно повреждена, что-то вообще не сохранилось и осталось только в виде руин. Однако Акрополь по-прежнему поражает воображение туристов и исследователей.

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Афинский Акрополь. Афины. В двух шагах. Кросскульт.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы греция туризм путешествия
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