Акрополь по праву можно назвать символом Афин и Греции, а также всего сохранившегося древнегреческого архитектурного наследия. В этом месте человек будто сближается с историческим прошлым, ощущает дыхание древности и восхищается монументальностью возведенных сооружений, значительных даже по меркам нашего времени. Красота и размеры греческих храмов всегда поражали современников, поэтому их архитектура продолжительный период оставалась наглядным образцом идеального для всего мира.
До VII века до н. э. на холме, занимаемом сейчас Акрополем, находился дворец правителя. Первым заложенным здесь после него сооружением является самый масштабный храм — Парфенон. Его примечательной особенностью является то, что колонны расположены под определенным углом друг к другу, что создает эффект объёмности. Человек, смотрящий на здание со стороны главного входа, может видеть сразу три из четырех стен храма. С VII по V века до н. э. основным украшением Парфенона была золоченая статуя Афины Паллады, выполненная из слоновой кости. Позже она была вывезена в Константинополь и сгорела во время одного из пожаров.
Эрехтейон, святилище Пандоры (Пандора — женщина, созданная Зевсом в назидание людям за украденный Прометеем огонь и открывшая сосуд со всеми бедами и несчастьями), по преданию, построен на том самом месте, где произошёл мифический спор Афины с Посейдоном. Темой их спора было то, кому из них будут поклоняться жители Аттики. В древности в этом храме хранилась ритуальная ветвь оливы и протекал источник морской воды. Известные на весь мир скульптуры Кариатид, шести красавиц, поддерживают свод вместо колонн именно в этом храме. Также на стенах здания частично сохранилась мозаика.
На месте, где, согласно легенде, Эгей ждал своего сына Тесея и, отчаявшись, бросился в море, стоит храм богини победы Ники. Говорят, что жители Афин оставили богиню бескрылой, чтобы победа всегда доставалась их войску. Неподалеку отсюда располагается театр, посвящённый Дионису: в нем в своё время комедии и драмы ставили известнейшие греческие драматурги древности Эсхил, Софокл, Еврипид и Аристофан.
За все время существования Акрополя он подвергался неоднократному разрушению и разорению, в основном в результате военных действий. Также свою роль сыграл возраст построек, достигающий почти 2800 лет. Из-за всего этого значительная часть сооружений очень сильно повреждена, что-то вообще не сохранилось и осталось только в виде руин. Однако Акрополь по-прежнему поражает воображение туристов и исследователей.
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