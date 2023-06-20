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Джалиль Вахитов

Таллин: Дух средневековья

Туризм

Таллин, один из самых древних городов на севере Европы, привлекает своими небольшими размерами и множеством удивительных архитектурных чудес. Красивейшие улочки и парки придают этому городу особое очарование. Основные достопримечательности Таллина находятся в его Старом городе, который веками был разделен на Верхний и Нижний город.

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Ратушная площадь

 

 

Начните свое знакомство с городом на Ратушной площади, которая находится в Нижнем городе. Несмотря на небольшие размеры, эта площадь окружена многочисленными историческими зданиями, каждое из которых имеет огромное историческое значение. С самого начала истории города Ратушная площадь была его сердцем. Здесь располагался рынок еще в девятом веке, а также проводились народные празднества и карнавалы, включая установку рождественской елки.

В настоящее время на Ратушной площади проводятся крупные мероприятия и праздничные ярмарки. Здесь также находится одна из главных достопримечательностей Таллина — ратуша, возводившаяся в готическом стиле и существующая с пятнадцатого века. Внутреннее убранство этой ратуши поражает своей строгостью и прекрасной деревянной резьбой.

Улица Сайакяйк и церковь Святого Духа

 

 

 

Посещение Таллина также не будет полным без прогулки по одной из самых интересных улиц города — Сайакяйк. На этой улице вы найдете прекрасный образец архитектуры средневековья — церковь Святого Духа с ее многостворчатым алтарем, вырезанным из дерева Бернтом Нотке.

Улица Пикк

 

Чтобы насладиться атмосферой средневековья, стоит отправиться на улицу Пикк, усеянную домами той эпохи. Старожилы этой улицы были высшими чиновниками и богатыми купцами, которые построили впечатляющие каменные здания. Здесь также находились дома, где встречались важные личности.

Узкие улочки Верхнего города увиты старинными зданиями, возведенными более шести веков назад. Одно из наиболее известных зданий тех времен — замок Тоомпеа, который был построен по приказу датского короля. В те времена его территорию называли Малой Крепостью, а дома феодалов, расположенные на севере города, — Большой Крепостью. Замок имел оборонительное значение, поэтому его массивные стены украшают несколько высоких башен.

Домская церковь

 

Одно из самых старых зданий Таллина — Домская церковь, было построено в городе еще в тринадцатом веке. Это здание с внушительной башней, а его интерьер погружает туристов в давно ушедшие времена. Церковь служила местом захоронения для знати и купцов на протяжении многих веков. Как и многие другие достопримечательности города, Домская церковь находится в Верхнем городе.

Смотровые площадки и виды на город

 

Чтобы полностью насладиться видами узких улочек, старинных домов и величественных замков с их массивными башнями и шпилями, необходимо посетить одну из смотровых площадок города. Одной из самых известных является площадка на холме Тоомпеа, в Верхнем городе, с которой открывается панорамный вид на город с высоты стен старого замка.

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Как выглядит настоящий Старый Город: Таллинн в ноябре | Несезон
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы таллин туризм эстония путешествия
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