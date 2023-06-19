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Джалиль Вахитов

Бразилиа: Город который был создан, чтобы стать столицей

Туризм

Бразилиа, столица Бразилии, является одним из самых удивительных городов в мире. Этот мегаполис был спроектирован и построен в 50-х и 60-х годах XX века с учетом всех современных требований. Здесь была продемонстрирована оптимизация городского пространства, свободного от пробок, с комфортным жильем, а архитектура и планировка города символизировали стремление страны к светлому будущему.

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Мост JK

Изумительным сооружением, ставшим символом Бразилии, является мост JK, который пересекает водохранилище. Он был назван в честь президента Бразилии и основателя города — Жуселино Кубичека. Вокруг искусственного озера располагаются спортивные клубы, посольства, роскошные дома и другие общественные здания.

Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии

 

Посещение Бразилии невозможно без знакомства с кафедральным собором Пресвятой Девы Марии. Архитектура этого храма вызывает восхищение у посетителей. 16 изогнутых железобетонных колонн, напоминающих раскинутые руки, создают его контур. Прозрачная крыша придает зданию особый эффект. Три статуи ангелов, закрепленные стальными тросами к потолку, словно парят над людьми, собравшимися внизу. Архитектором собора является Оскар Нимейер, а скульптором — Альфредо Ческиатти.

Храм Легиона Доброй воли

 

Еще одной интересной религиозной достопримечательностью является Храм Легиона Доброй воли. Это пирамидальное здание, построенное в 1989 году, состоит из мистических символов. На вершине пирамиды находится самый большой в мире кристалл горного хрусталя, который улавливает космическую энергию и передает ее внутрь храма. На полу зала, под хрусталем, выложен замысловатый узор из черных и белых полос, идущих по кругу. Здесь каждому разрешено молиться и медитировать независимо от религиозных взглядов.

Ботанический сад

Ботанический сад, занимающий площадь около 500 гектаров, находится всего в 10 километрах от центра столицы. Здесь представлена одна из самых разнообразных экосистем — саванных ландшафтов, или серрадо. В саду обитают экзотические птицы, мелкие млекопитающие, в том числе около 30 видов летучих мышей. Дизайн этого объекта был создан знаменитым бразильским архитектором, художником, натуралистом и экологом Роберто Бурле Марксом.

Площадь Трех Властей

Площадь Трех Властей является результатом задумок первых градостроителей — Нимейера и Косты. Она является административным центром столицы и всей страны, где пересекаются основные транспортные артерии города. На площади установлен 100-метровый флагшток с гигантским знаменем на вершине.

Дворец Альворада

 

Дворец Альворада является официальной резиденцией президента Бразилии и расположен на берегу искусственного озера Параноа. Внешний дизайн дворца сочетает в себе мрамор, стекло и воду. Стеклянные стены и отражение света в воде создают легкость и загадочность здания. Внутри дворца находятся залы, украшенные гобеленами и картинами, а также кинотеатр, библиотека, игровая комната, музыкальный зал, столовая и кухня. Всего в дворце постоянно проживает около 160 человек.

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Бразилиа Столица Бразилии!? Интересные Факты о Бразилии
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм бразилия путешествия
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