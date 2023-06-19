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Джалиль Вахитов

Бразилия: Место для отдыха и развлечений

Туризм

Бразилия — страна, полная разнообразия и красоты. Если вы ищете идеальное место для отдыха и развлечений, пляжи Бразилии — отличный выбор. В этой статье мы расскажем вам о некоторых из них, а также о других возможностях, которые предлагает эта удивительная страна.

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Восхитительный пляж Копакабана

Пляж Копакабана — одно из самых известных и впечатляющих мест Бразилии. Простирающийся на четыре километра, этот пляж дарит вам неповторимое зрелище. Мягкий коралловый песок никогда не кажется кончающимся, простираясь далеко за горизонт. Посещение этого уникального места стоит каждого вашего усилия.

Развлечения на пляже

После купания в океане вы сможете насладиться различными спортивными играми на пляже, такими как бадминтон, баскетбол, пляжный футбол и волейбол. Вы также можете прокатиться на велосипеде по специальным дорожкам или заняться бегом по специально обустроенным трекам. Здесь вы найдете все условия для здорового образа жизни. Неудивительно, что Бразилия является страной, где местное население привержено активному образу жизни и любит спорт. Поэтому помимо туристов, здесь всегда можно встретить местных жителей.

История и культура: Корковадо и статуя Христа

 

На вершине горы Корковадо, или "Горбатая гора", возвышается знаменитая статуя Христая. Путь к вершине включает в себя пешеходную зону с 200 ступенями, но вы также можете воспользоваться эскалатором. Статуя Христа является символом Бразилии и представляет собой значимую достопримечательность. С ее вершины открывается захватывающий вид на город Рио-де-Жанейро. Вы также сможете увидеть другую важную гору, Пан-ди-Асуку, которая в переводе означает "Сахарная Голова". Это название гора получила от европейских моряков, впервые увидевших ее при входе в бухту. Для посещения этой горы можно воспользоваться фуникулером, так как скалы крутые и недоступны для обычного подъема.

Фавелы и культурные достижения

 

Океанское побережье Бразилии славится своими роскошными домами, но за ними, на склонах горы, расположены фавелы — простые жилища бедных. Фавелы напоминают небольшие деревни наших курортных городков у Черного моря. Однако, несмотря на социальные различия, в Бразилии существует богатая культура и искусство. Здесь вы найдете роскошные отели, где проходят модные показы купальников и концерты как местных артистов, так и звезд мировой эстрады. Местные художники также выставляют свои картины, добавляя разнообразие в культурную жизнь страны.

Танцевальная столица: Самба и карнавал

 

Посещение школы танцев в Бразилии — это обязательное мероприятие. Эта страна славится одной из лучших школ танцев в мире, где проводятся соревнования на уровне мировых состязаний. Олимпийская деревня стала домом для будущих звезд танца, а самба-сити хранит реквизиты и костюмы для карнавальных шествий. На карнавале участницы предстают в нарядных костюмах с высокими головными уборами, украшенными метровыми перьями. Впечатляющая конструкция этих головных уборов весит не менее 16 кг, а высокие каблуки достигают 22 см. Такие танцевальные выступления не оставят вас равнодушными.

Сувениры и кулинария: Незабываемые впечатления

Бразилия является страной, богатой сувенирами. Здесь вы найдете разнообразные товары, произведенные местными жителями, так как импортные товары облагаются высокими пошлинами. Путешественники из России всегда восхищаются разнообразием товаров в магазинах Бразилии, где представлены различные бренды и продукты. Один из самых популярных сувениров — это бразильский кофе. Бразилия является одним из крупнейших производителей этого чудесного напитка. Не забудьте купить шоколад и конфеты, которые станут отличным подарком для детей и женщин. А для ваших любимых мужчин прихватите крепкий напиток — кашасу, который производится из сахарного тростника и имеет крепость от 38 до 55 градусов, напоминающую коньяк или виски.

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Бразилия - Brasil. Обзор: популярные достопримечательности, города, традиции, природа, животный мир
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм бразилия путешествия
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