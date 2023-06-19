Лимбург — один из старейших городов Европы, упоминаемый в древних письменах, датируемых IX веком. Несмотря на время и войны, этот город сохранил свои древние архитектурные сооружения. Давайте рассмотрим, какие достопримечательности Лимбурга должны увидеть путешественники, посетившие этот город.
Сказочный собор был основан в XIII веке и расположен на живописном берегу реки Лана. Интересно, что главный собор города находится на окраине старого города Лимбурга. Это связано с тем, что Лимбургский собор "стоит" на часовне Святого Георгия, которая была построена в VIII веке. Собор сохранил свой первоначальный облик до начала XX века, а затем был частично реставрирован. При посещении Лимбургского собора рекомендуется обратить внимание на древние фрески XIII века и посетить гробницу первого владельца земель, на которых расположен собор, — Кондрата Курцбольда.
Прекрасное здание XVI века расположено в центре Лимбурга. Оно получило свое название от фигур, размещенных на фасаде. Среди них есть скульптуры, отражающие 7 самых тяжких грехов человечества: лень, гнев, похоть, зависть, жадность и гордыня. Интересно, что до начала XX века это здание было родильным домом. В настоящее время в Доме семи смертных грехов располагается музей антикварных ценностей.
Это историческое архитектурное сооружение Лимбурга было построено в XVII веке. Замок выполнен в стиле барокко и находится в ведении армии Германии. Однако здание этого замка по-прежнему живет и используется. В замке Ораниенштайн расположен концертный зал, где выступают мировые исполнители классической музыки. Замок Ораниенштайн был возведен на основе замка Дирштайн, а в XVII веке был перестроен в стиле барокко. В то время здание превратилось в настоящее "произведение искусства". В XIX веке замок потерял своего владельца и был постепенно разграблен. Однако его удалось восстановить до первоначального облика в 30-х годах XX века.
Бывалые путешественники также рекомендуют посетить другие памятные места города Лимбурга, такие как Лимбургский замок, Дом епископа, Замок Ранкель, Замок Балдуинштайн и другие.
В городе Лимбург есть множество отелей, где можно остановиться. Некоторые из лучших отелей включают Tafelspitz, Hotel Martin, Hotel Montana Limburg и Hotel Nassauer Hof. Стоимость проживания в этих отелях составляет от 5 000 рублей за ночь. Всего в городе Лимбург есть более 400 отелей.
В Лимбурге популярны следующие рестораны:
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