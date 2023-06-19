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Джалиль Вахитов

Острова Белиза: Райский уголок на Карибском море

3:27
Туризм

Богатая история, уникальная многорасовая смесь и разнообразие языков делают Белиз привлекательной страной для туристов. Расположенная между Мексикой и Гватемалой, эта небольшая страна привлекает множество иностранцев. Площадь Белиза не превышает 30 000 квадратных километров, но ее острова и пляжи являются настоящими жемчужинами Карибского моря.

Острова Белиза: Райский уголок на Карибском море
Фото: pixabay.com

История Белиза: от индейцев майя до английских пиратов

История Белиза богата событиями и культурными влияниями разных народов. В начале только индейцы майя населяли эту территорию. Впоследствии испанцы завоевали Белиз, но позже английские пираты использовали ее в качестве базы для нападения на испанские корабли. Временем на территории появились английские колонии, и только в 1973 году страна получила название "Белиз". Сегодня столицей государства является город Бельмопан.

Острова Белиза: Райский уголок на Карибском море

 

Восточное побережье Белиза славится своим огромным коралловым рифом, который является самым большим в западной части. По всему побережью расположено около двухсот маленьких островов, предлагающих отличные возможности для отдыха. Здесь вас ждут идеальные пляжи с белым песком и Карибское море цвета аквамарина. Природные лесные массивы с мангровыми деревьями привлекают туристов со всего мира.

Остров Амбергрис Кей: Подводное чудо Белиза

 

Остров Амбергрис Кей является местом, предпочитаемым дайверами. Даже новички могут получить обучение дайвингу в местных школах. Благодаря рифу, водная поверхность здесь достаточно спокойна, и это делает место идеальным для занятий дайвингом. Подводный мир великолепен и разнообразен: здесь можно увидеть около ста шестидесяти видов кораллов. Особое внимание заслуживает голубая дыра, открытая Жаком Ив Кусто. Ее стены напоминают огромное углубление с гладкими поверхностями. На глубине семидесяти метров расположены пещеры, которые соединены различными проходами.

Развлечения на островах и материке

 

Помимо подводного плавания, на островах и материке Белиза есть множество других интересных видов отдыха. Вы можете отправиться в экскурсию в мангровые чащи, но будьте осторожны, вас может встретить дикая живность, такая как ягуары или кабаны. Для знакомства с местной фауной рекомендуется посетить заповедники и резерваты, а также фермы с красивыми бабочками и единственный заповедник ягуаров. Вы также можете отправиться на поездку к водопадам, насладиться их живописными окрестностями или исследовать пещеры самостоятельно, если вы увлекаетесь спелеологией. Не забудьте посетить развалины древнего города и пирамиды, чтобы узнать больше интересного из истории этой земли.

Острова Белиза предлагают своим гостям множество интересных мест для активного отдыха и знакомства с историческими достопримечательностями. Каждый может выбрать то, что соответствует его вкусу и интересам. Раскройте все прелести этой уникальной страны и насладитесь ее невероятной красотой!

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Карибы | Неизведанные острова | Discovery Channel
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм путешествия
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