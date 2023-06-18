Топ-10 самых популряных фестивалей в Австралии

4:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Австралия славится своими яркими и запоминающимися праздниками и фестивалями, которые проходят круглый год. Эти мероприятия являются уникальной возможностью продемонстрировать туристам богатство искусства в этой стране и восхитить их своим разнообразием и творческим подходом.

Фото:

Международный фестиваль комедии в Мельбурне

Международный фестиваль комедии, проходящий в Мельбурне, является одним из крупнейших и самых значимых фестивалей в Австралии. За его время съезжаются более 150 тысяч талантливых актеров со всего мира. Фестиваль начинается в начале марта и продолжается до конца апреля. В течение этих месяцев город оживает и наполняется смехом и радостью.

Гонки на суперкарах Bathurst 1000 V8

Гонки на суперкарах Bathurst 1000 V8 — это знаменитый фестиваль, который организуют в октябре-ноябре. Любители автоспорта со всего мира съезжаются за неделю до начала гонок, чтобы занять свои места и разбить лагерь в горах. Это событие наполнено адреналином и безграничными эмоциями.

Байрон-Бэй Блюзфест

Байрон-Бэй Блюзфест начинается через 5-6 дней после Пасхи и охватывает всю Австралию. Фестиваль предлагает посетителям множество развлечений, включая выступления знаменитых артистов и музыкантов. Здесь каждый может насладиться великолепной атмосферой искусства и музыки.

Фестиваль водопадов

Фестиваль водопадов начинается с празднования Нового года и завершается потрясающими музыкальными представлениями и танцами. Это уникальное событие, которое охватывает всю страну и привлекает туристов своей неповторимой атмосферой и впечатляющими водопадами.

Кубок Мельбурна

Кубок Мельбурна — самый популярный четырехдневный фестиваль конных скачек в Австралии, на который съезжаются лучшие жокеи со всего мира. Это событие привлекает огромное внимание и создает волнение и страсть у поклонников конного спорта. Призовой фонд составляет целых 6 миллионов долларов.

Splendor — музыкальный фестиваль Австралии

Splendor — это самый популярный музыкальный фестиваль в Австралии, на котором собирается множество туристов. Чтобы порадовать любителей музыки, на трехдневное мероприятие приезжают музыканты разных жанров. Здесь каждый может насладиться потрясающими выступлениями и зарядиться позитивной энергией.

Международный джазовый фестиваль в Мельбурне

Международный джазовый фестиваль в Мельбурне собирает любителей джазовой музыки со всего мира. Здесь проходят гала-концерты музыкантов современной музыки, и каждый гость может окунуться в удивительную атмосферу и насладиться потрясающими выступлениями.

Пертский международный фестиваль искусств

Пертский международный фестиваль искусств начинается 13 февраля и продолжается три недели. Во время фестиваля демонстрируются достижения в области кино, музыки и литературы. Гости фестиваля могут насладиться широким спектром искусства и узнать о разнообразии творческих направлений.

"Потерянный рай"

"Потерянный рай" — это трехдневный фестиваль музыки, который организован на самом высоком уровне в удивительном месте — в долине Гленворт, накануне Нового года. Этот фестиваль является одним из лучших в Австралии и предлагает уникальные впечатления и незабываемые выступления музыкантов.

"Земляничные поля"

"Земляничные поля" — это ежегодный фестиваль творческого самовыражения, музыки и искусства. Он проводится в ноябре и длится три дня. На этом фестивале выступают исполнители электронной музыки со всего мира, и каждый гость может окунуться в атмосферу творчества и насладиться потрясающими музыкальными выступлениями.

Фестиваль огней в Австралии