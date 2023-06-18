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Джалиль Вахитов

Чески-Крумлов: Город, напоминающий сказку

3:31
Туризм

Чески-Крумлов — небольшой городок, расположенный в долине реки Влтавы. Его историческая культура уносит посетителей в далекое Средневековье с узкими брусчатыми улочками, каменными замками и домиками, покрытыми терракотовыми крышами. В этом уютном месте словно застыло время, в которое верили в чудеса, а на улицах ходили колдуны в длинных конусовидных шляпах, а из окон домов выглядывали прекрасные дамы в аккуратных передничках.

Фото:  

Замок Чешского Крумлова

Одной из главных достопримечательностей городка является замок, стены которого возвышаются над всем городом. Замок окружен рекой Влтавой, по которой можно сплавляться на байдарках и каноэ. Внутри замка организуются ежедневные экскурсии с посещением галерей и восхитительного парка, а также Плащевого моста, который соединяет замок с парком. Внутри крепости также находится театр, который из-за ветхости конструкций и декораций открывает свои двери всего три раза в год.

Костел Святого Вита

 

Костел Святого Вита, построенный в стиле барокко, находится прямо на берегу реки и является еще одной архитектурной достопримечательностью городка. Его строгая внешность притягивает взгляды, а внутри завораживают витражи и фрески.

Ратуша и Музеи

Ратуша, расположенная на центральной площади, является символом многовековой истории Чески-Крумлова и находится под защитой ЮНЕСКО. Город также предлагает посетить несколько интересных музеев. Музей восковых фигур оживляет экспонаты перед взглядами туристов, а Краеведческий музей рассказывает историю города с момента его основания. Музей "Сказочный Дом" порадует как детей, так и взрослых своими любопытными игрушками и персонажами. Кроме того, можно посетить Музей орудий пыток и отправиться на прокат в специально оборудованном вагончике по графитовой шахте.

Сувениры и Ювелирные Изделия

Чески-Крумлов известен своими сувенирными лавочками и магазинчиками. Здесь можно приобрести неповторимые куклы и милых мишек, которые представлены в широком ассортименте. Медведи являются символическими животными города, напоминая о средневековых правителях. Также стоит отметить прекрасные ювелирные магазины, где можно приобрести изделия из местного граната по приемлемым ценам.

Отдых и Развлечения

В Чешком Крумлове легко найти место для ночлега, так как здесь представлены различные отели и гостиницы. Город также славится многочисленными ресторанчиками, предлагающими незабываемую атмосферу и уют.

Фестиваль Пятилепестковой Розы

 

Каждый год в июне в Чески-Крумлове проводится фестиваль, посвященный Пятилепестковой Розе. В это время улицы города максимально передают атмосферу ушедших столетий, появляются люди в старинных одеждах, организуются ярмарки и рыцарские турниры. Веселье сопровождается музыкальными выступлениями.

Каждый путешественник, однажды побывавший в Чешском Крумлове, навсегда запомнит его. Сказочная атмосфера этого городка заселяется в сердца и души его гостей, а взгляд на купленного здесь сувенирного мишку будет вызывать ностальгию и желание вернуться снова и снова.

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Самый красивый город Чехии
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы чехия туризм путешествия
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