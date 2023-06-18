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Джалиль Вахитов

Якутия: Самое красивое и холодное место на планете

3:54
Туризм

Республика Саха, известная как Якутия, является самым крупным регионом России. Ее территория настолько обширна, что на уроках географии ученики узнают, что на ней может поместиться множество европейских стран. Но зачем же людям путешествовать на такое расстояние от Москвы и преодолевать разницу во времени в 6 часов?

Якутия: Самое красивое и холодное место на планете
Фото: ютуб

Лучшее время для посещения

Посетить Якутию лучше всего в разное время года. Здесь шутят, что в этом регионе девять месяцев зимы и остальное лето. Апрель и октябрь считаются зимними месяцами с погодной точки зрения. Лето в Якутии жаркое и сухое, с температурой, достигающей +35°C. В июне можно стать свидетелем уникального природного явления — белых ночей. В начале лета в священной местности Ус Хатын ежегодно проводится главный праздник Ысыах Туймаады, на котором гости региона могут познакомиться с культурой, историей и обычаями местных народов. Лето в Якутии также славится своими песчаными пляжами в дельте реки Лена и возможностью заняться неповторимой рыбалкой на тысячах рек и озер.

По реке Лене в прошлое

 

Быть в Якутии и не увидеть Ленские столбы — просто туристическое преступление. Во время путешествия на теплоходе по реке Лена вы перенесетесь на сотни миллионов лет назад. Протяженностью на десятки километров, реку охраняют каменные столбы. Эти исполинские богатыри, войдя в воду, навеки остались защищать красавицу Лену. Во время захода или восхода солнца вы сможете сфотографировать силуэты драконов и замысловатых фигур. Это место настолько мощное и полное первозданной силы, что захватывает дух.

Экстремальный туризм зимой

 

Зима в Якутии — время для экстремального туризма. Именно здесь расположен полюс холода Оймякон. Это самое холодное место на планете, где зарегистрирована рекордно низкая температура -68°C. Даже температура -50°C не пугает жителей Якутии. В каком еще регионе страны дети ходят в школу при таких морозах? В такие холодные дни интересно прогуляться по улицам города, вдохнуть обжигающий морозный воздух, посмотреть на одетых людей и задаться вопросом, почему они не боятся таких температур. В Якутске дома стоят на сваях, здесь нет подвальных помещений. Вечная мерзлота не тает даже летом. Столица региона — Якутск, современный город с памятниками архитектуры, театрами и кинотеатрами, где вы сможете насладиться национальной кухней в местных ресторанах. Ювелирные магазины Якутска поразят вас обилием золота и бриллиантов, а дизайн украшений в национальном стиле запомнится навсегда. Эти уникальные украшения невозможно найти в других регионах.

Якутская кухня славится вкусными и чрезвычайно полезными для здоровья блюдами. Одно из таких деликатесов — строганина. Ее рецепт очень прост: замороженная рыба, соль и перец. Но важно упомянуть, что рыба, используемая для приготовления строганины, впечатляет своим разнообразием. В реках и озерах Якутии обитают нельма, муксун, омуль, чир, осетр и множество других видов.

Богатая природа Якутии

 

Якутия богата уникальной флорой и фауной. Здесь разводят якутскую породу лошадей, которая удивительно морозостойкая и способна выживать на свежем воздухе, добывая пищу из-под снега. В этих просторах можно встретить множество диких животных, таких как сибирский тигр, бурый медведь, северный олень и другие.

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Лучшие места Якутии для летнего туризма
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы якутия туризм россия путешествия
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