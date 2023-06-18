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Джалиль Вахитов

Бюджетный вариант летнего отдыха на Байкале

4:21
Туризм

Байкал — самое глубокое и крупнейшее пресноводное озеро на планете. Оно расположено на границе Иркутской области и Бурятии, в окружении горных массивов и лесной полосы. Отдых на Байкале предоставляет возможность насладиться неповторимой красотой природы и ощутить гармонию с окружающим миром.

Бюджетный вариант летнего отдыха на Байкале
Фото: фото Анастасии Плотниковой

Множество туристов предпочитают посещать его в летнее время, особенно в июне, когда наиболее спокойно и мало народа. В июле и августе начинается купальный сезон, что делает это время популярным среди отдыхающих. Стоит отметить, что вода в озере прогревается всего до 20-22 градусов, поэтому продолжительность сезона небольшая, но это и делает этот период самым ценным и ожидаемым.

Как добраться до Байкала?

Чтобы добраться до Байкала можно воспользоваться различными видами транспорта, такими как самолет, поезд или автомобиль. Выбор транспорта зависит от ваших предпочтений и возможностей. Перелет будет самым быстрым, но и самым дорогостоящим вариантом. Путешествие по железной дороге займет больше времени, но стоимость будет немного дешевле. Оптимальным вариантом является путешествие на собственном транспорте, так как это позволит вам посетить множество живописных мест. Ближайшие города, которые стоит посетить, — Иркутск, Улан-Удэ и Северобайкальск.

Разнообразные варианты проживания на Байкале

На Байкале предлагается разнообразное размещение для туристов. Вы можете выбрать самые роскошные варианты, такие как отели и санатории, стоимостью от трех до шести тысяч рублей за ночь. Также есть более доступные варианты размещения, такие как базы отдыха и гостевые дома, стоимостью от полутора до трех тысяч рублей за ночь. Если вы хотите сэкономить, можно рассмотреть вариант аренды жилья в частном секторе.

Однако самым бюджетным вариантом будет отдых на природе, с палаткой. На Байкале существуют кемпинги и турбазы, которые предоставляют участки для размещения палаток площадью девять квадратных метров за пятьсот рублей в сутки. Стоимость автомобильной стоянки составляет триста пятьдесят рублей. Если вы планируете отдыхать вне кемпинга, учтите, что на берегу озера не так много мест для стоянки, и некоторые участки береговой полосы являются заповедниками, где разведение костров запрещено.

Подготовка к поездке: Советы для туристов

Перед поездкой на Байкал рекомендуется заранее спланировать свои досуговые активности и учесть несколько советов. Если вы путешествуете на автомобиле, важно заправить полный бак топлива в городе, так как сетевых заправок на пути может не быть, а местное топливо может быть низкого качества. Рекомендуется иметь наличные деньги с собой, так как поиск банкомата может оказаться проблематичным. Опытные туристы знают, что необходимо иметь средства от насекомых и клещей, а также прививку против клещевого энцефалита. Кроме того, стоит приобрести сувениры на центральном рынке Иркутска, где цены будут гораздо более доступными, чем в поселках вокруг озера. Погода на Байкале очень переменчива, поэтому рекомендуется иметь с собой дождевик, ветрозащитную куртку и теплую одежду.

Подходящий отдых на Байкале

 

Поездка на Байкал лучше планировать без детей, так как инфраструктура для детей не слишком развита, а также в окрестностях озера отсутствуют аптеки и медицинские учреждения.

В качестве развлечений для туристов предлагается спуститься на дно Байкала в виртуальном батискафе в Байкальском музее и увидеть лежбище нерп — местных тюленей, а также посетить шоу дрессированных животных в местном нерпинарии.

Загадочный Байкал

 

Байкал — это озеро с мистической энергетикой. Здесь можно познакомиться с обрядами коренных народов и настоящими шаманами, посетить буддийские храмы и музеи под открытым небом. Красочные пейзажи озера завораживают и создают сказочную атмосферу.

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Байкал. Как провести отпуск на Байкале летом. Маршруты и турбазы.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы байкал туризм россия путешествия
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