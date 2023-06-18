Республика Коми: Уникальные природные достопримечательности

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Республика Коми — это прекрасное место для туристов, которые желают насладиться красотой природы, искусством и узнать больше о местной культуре. Приезжайте и откройте для себя все прелести этого уникального региона!

Фото: goingrus .com/info/en/russia-photo/379-virgin-forests-of-komi-republic-photo-of-russia

Замечательные места для отдыха в Республике Коми

Коми — уникальная республика с огромным количеством интересных мест. В каждом городе имеется как минимум один музей — краеведческий, а столица может похвастать пестрым разнообразием. Там можно встретить национальные музеи и галерею, литературно-театральный и геологический музеи, музей олимпийской чемпионки и т. д. Также в Сыктывкаре существует множество театров, среди которых особо выделяется театр Фантастической Реальности. Кроме того, довольно часто проводятся различные выставки и мастер-классы этнографического характера.

Уникальные достопримечательности Коми

Любителям активного отдыха, не ограничивающегося просмотром выставок, будет чем заняться:

Природные достопримечательности и красивые места

Республика Коми обладает поистине огромным количеством замечательных мест, среди которых есть и одно из чудес России — плато Маньпупунёр (Столбы выветривания). Оно знаменито труднодоступными каменными столбами, оставшимися от древних гор. Еще один из геологических памятников — скала Лёкиз, воды около которой раньше всех покрываются льдом. Среди множества водоемов интерес представляет река Щугор с водопадом. Особым местом являются обнажения Юрского периода под Сыктывкаром, где довольно часто обнаруживают останки плезиозавров и ихтиозавров.

Горы

Территория Коми отличается большим количеством гор и пещер, среди которых особо выделяется гора "Медвежья" с одной из самых северных стоянок человека в палеолите, а также гора Народная, являющаяся наивысшей точкой Уральских гор.

Водные развлечения

Не следует упускать из внимания и уникальную природу национального парка "Югыд ва". Это последний на европейской территории первозданный лес, неподверженный человеческому влиянию. В конце прошлого века, по решению ЮНЕСКО, он был включен в список объектов Всемирного наследия.

Туристические возможности в Республике Коми

Туристические компании с удовольствием организовывают пешие и водные походы, сплавы, восхождения в горы, а также экскурсии по городам и пригородам. На территории республики есть огромное количество турбаз с разным уровнем комфорта, в зависимости от пожеланий клиентов. Здесь можно выбрать как маленькие "деревенские" домики, так и комфортабельные номера.

Любители рыбалки и охоты могут смело обращаться к туристическим агентствам. Конечно, за такое удовольствие придется заплатить немалые деньги.

Кухня в Республике Коми

Многие рестораны предоставляют отдельное меню с необычными блюдами национальной кухни. Также можно приобрести вкусные сувениры в виде колбас из оленины, сушеной рыбы и травяных чаев.

Плато Маньпупунер, Коми: Места силы России