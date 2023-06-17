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Джалиль Вахитов

Самые известные достопримечательности Калининградской области

3:20
Туризм

Одним из прекрасных вариантов для летнего отпуска может быть поездка в Калининградскую область. Это, пожалуй, самый маленький регион России, но туристические возможности здесь просто бесконечны!

Фото:  

Калининград

Самым подходящим местом для начала знакомства с Калининградской областью будет остров Иммануила Канта, который назван в честь великого немецкого философа. Здесь вы обязательно должны посетить Кафедральный собор и насладиться концертом органной музыки. В другом историческом районе, Амалиенау, вы можете заглянуть в музей "Altes Haus" и погрузиться в атмосферу XIX-XX веков. А затем совершить увлекательную экскурсию на кораблике по реке Преголя и увидеть Калининградский морской порт.

Светлогорск

 

Светлогорск привлекает посетителей в межсезонье, когда люди приезжают сюда для оздоровления. Вы можете прогуляться по тихим зеленым улочкам, насытиться свежим морским воздухом и попробовать минеральную воду из местного бювета. Оздоровительный туризм можно сочетать с посещением интересных событий, таких как выступления в театре эстрады "Янтарь-Холл". Для получения подробной программы мероприятий лучше ознакомиться заранее на официальном сайте.

Янтарный

 

Город Янтарный является домом крупнейшего в мире промышленного предприятия по добыче янтаря, которое открыто для посещения туристами. Здесь вы сможете узнать все о процессе добычи янтаря, посетить огромный карьер, зарядиться положительной энергией в янтарной пирамиде и, возможно, разгадать загадку исчезновения таинственной Янтарной комнаты.

Куршская коса

 

Куршская коса — это уникальное место своей красотой и первозданностью. В течение одного дня вы сможете оказаться в песчаной пустыне, тундре и сосновом бору. Обязательно посетите орнитологическую станцию "Фрингилла", высоту Мюллера, высоту Эфа, загадочный Танцующий лес и живописное озеро Лебедь.

Балтийская коса

Балтийская коса — это не слишком известное туристическое направление, но не менее удивительное. Она привлекает внимание своим довоенным наследием, таким как немецкий аэродром "Нойтиф", руины форта Западный и береговая зенитная батарея Лемберг. Чтобы узнать больше о Балтийской косе, стоит посетить парково-музейный комплекс "Старый Люнет".

Советск

 

Один день стоит посвятить поездке на восток области в город Советск. Бывший Тильзит известен, прежде всего, эпохой Наполеоновских завоеваний. От городского символа — лося Густава, можно пройтись вдоль пешеходной улицы, полюбоваться сохранившейся архитектурой и выйти на набережную реки Неман, где был подписан Тильзитский мир. Там же находится прекрасный пограничный мост королевы Луизы.

Неман

В городе Неман вы можете попробовать крафтовые сыры в сыроварне "Тильзит-Рагнит". Их гордость — настоящий сыр "Тильзитер", производство которого максимально сохраняет традиции европейского сыроделия. Значимость имеют также руины последнего тевтонского замка Рагнит, открытые для посещения.

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Калининград и Область. Самый Западный Регион России.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм россия путешествия калининград
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