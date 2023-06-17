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Джалиль Вахитов

Кисловодск: Город для отдыха и лечения

3:19
Туризм

Кисловодск — это город, который сочетает в себе возможности для отдыха и лечения, а также множество прекрасных мест для посещения и наслаждения внешней красотой. Если вы ищете идеальное место для восстановления сил и получения незабываемых впечатлений, то Кисловодск станет для вас идеальным выбором.

Кисловодск: Город для отдыха и лечения
Фото: www.britannica .com/place/Kislovodsk

Климатические условия и особенности города

Кисловодск находится в уютной котловине, окруженной гребнями Дарьинского, Джинальского и Скалистого хребтов, которые защищают его от холодных ветров и дождей. Благодаря этому, город насчитывает около 300 солнечных дней в году, а его микроклимат напоминает климат швейцарского курорта Лозанны. Здесь дожди быстро сменяются ярким солнцем, придающим особый шарм городу и его окрестностям. Кроме того, мягкий климат Кисловодска обусловлен его соседством с черноморскими субтропиками.

Отдых и лечение в Кисловодске

Кисловодск является бальнеологическим курортом, где создана сеть высококлассных санаториев с последними достижениями в области сервиса и лечебного оборудования. Здесь пациенты могут получить эффективное оздоровление благодаря целебному нарзану, чистому воздуху и комфортному климату.

Самые популярные санатории Кисловодска

 

В Кисловодске есть несколько популярных санаториев, предлагающих высококлассное лечение и отдых. Один из них — санаторий им. Орджоникидзе, расположенный в курортном парке. Это старейшее лечебное заведение, которое славится своим высоким уровнем обслуживания, великолепной инфраструктурой и эффективными методами лечения.

Еще одним популярным санаторием является санаторий "Кругозор", который расположен в центре города, рядом с Нарзанной галереей и Желябовским минеральным источником, известным своей лечебной водой.

Недалеко от центрального парка и питьевой галереи находится санаторий "Крепость". На его территории есть собственная мини-галерея с естественными источниками "Ессентуки-4" и "Славяновская".

Современный СПА-санаторий "Плаза" расположен в Ребровой балке и предлагает прекрасные пейзажи на фоне живописных склонов. Здесь используется суперсовременное лечебно-диагностическое оборудование для оптимального оздоровления курортников.

Достопримечательности Кисловодска

 

Кроме возможности получить качественное лечение, отдыхающие могут насладиться посещением местных достопримечательностей, которые поразят своей красотой и оставят незабываемые впечатления.

Одной из таких достопримечательностей является Замок коварства и любви, созданный природой. Расположенный рядом с горой и утесом, он напоминает фигуру мужчины, застывшего в скорбной позе, и стал объектом легенды о запретной любви. Посещение этого романтического и загадочного места станет незабываемым приключением.

Долина Роз, расположенная в Курортном парке, удивит своей неповторимой красотой и многообразием оттенков роз. Сам парк впечатлит своими необычными ландшафтными решениями и созданными руками чудесами.

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Кисловодск. ТОП-5 мест для прогулок! Город-курорт с лучшим гидом
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы россия туризм кисловодск путешествия
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