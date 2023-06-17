Самые необычные отели со всего мира

Эти удивительные гостиницы предлагают незабываемые впечатления и позволяют путешественникам окунуться в мир фантазии и экстравагантного дизайна. Они обладают уникальными возможностями для отдыха и насыщенного времяпровождения, создавая неповторимую атмосферу, которая запомнится на всю жизнь.
На берегу Индийского океана расположился отель с небольшими подводными плавающими домиками. Гигантские окна спален этого отеля позволяют наблюдать за жизнью океанских медуз, рыб и морских звезд. Днем вы можете загорать на веранде под лучами африканского солнца, а ночью наслаждаться яркими звездами неба. Этот проект принадлежит шведской компании, которая создает необычные гостиницы по всему миру.
Данный уникальный отель уже 25 лет принимает гостей. Здание построено из снега и льда, взятых из замерзшей реки Турне-Эльв. Каждую зиму гостиница проходит реконструкцию. Температура внутри номеров "Холодного дома" всегда составляет -7 градусов, независимо от времени года. Чтобы обеспечить комфортный сон, туристам предоставляются теплые вещи, спальные мешки и шкуры оленей.
Этот необычный отель напоминает огромное фантасмагорическое дерево. В здании нет ни одного угла, все стены имеют круглую форму. Корпуса отеля соединены между собой лестницами, похожими на ветки деревьев.
Российский отель в форме космического корабля расположен на склоне горы Эльбрус, на высоте 3912 метров над уровнем моря. Номера в этой гостинице вмещают от 12 до 18 спальных мест и оборудованы ванными комнатами и туалетами. Вся электроэнергия отеля поставляется от солнечных батарей.
Этот отель является историческим памятником во Франции. После 800 лет с момента основания, романский архитектурная шедевр стал величественным отелем. Он включает в себя массивные стены, башни, смотровую площадку, сад с виноградником, прекрасный вид из окон, интерьерные картины, фрески, витражные окна и антикварную мебель, которые поразят каждого туриста и заставят вернуться снова и снова.
Этот необычный горный отель находится на территории биологического заповедника в Чили. Снаружи гостиница очень похожа на вулкан, окруженный местной растительностью, но окна номеров нарушают лесную архитектуру. Чтобы попасть и заселиться в номер гостиницы, необходимо пройти по подвесному мостику — это единственный доступ к помещению. Из окон номеров отеля открывается захватывающий пейзаж с настоящим вулканом Мочо-Чошу-Энко.
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