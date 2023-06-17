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Джалиль Вахитов

Топ-5 достопримечательностей Санкт-Петербурга

Туризм

Пожалуй, одним из наиболее популярных туристических городов России является Санкт-Петербург. Он восхищает своей изысканностью и строгостью, классикой и новизной. Здесь собраны все самые популярные достопримечательности Петербурга, которые нельзя упустить из виду, приехав в этот город.

Фото:  

Петергоф

Петергоф — это резиденция Петра Великого, которую он основал в 1710 году. С тех пор внешний вид ее значительно изменился, а по окончанию Великой Отечественной войны, реставраторам пришлось буквально с нуля восстанавливать ее, но это того стоило. Петергоф просто потрясает красотой фонтанов и аллей, он передает исторический дух эпохи Петра Великого и привлекает ежегодно тысячи туристов.

Эрмитаж

 

Огромный государственный музей входит в список лучших музеев мира, располагающих наиболее ценными экспонатами. Их в Эрмитаже более 3 миллионов. Музей представляет собой 6 зданий, среди которых особую ценность имеет Зимний дворец — резиденция семьи Романовых. Данную достопримечательность стоит посетить каждому, кто хотя бы однажды приедет в Санкт-Петербург. Музей настолько огромный, что обойти его за сутки не представляется возможным, но гулять по нему можно часами.

Дворцовая площадь

 

Рядом с Эрмитажем располагается огромная площадь, дважды превышающая Красную площадь. Узнать ее легко: прямо посередине возведена монументальная Александрийская колонна, воздвигнутая при императоре Николае I в честь победы над Наполеоном. Дворцовая площадь — достаточно популярная достопримечательность, с которой открывается потрясающий вид на архитектуру города.

Казанский собор

 

Названный в честь иконы Казанской Божьей матери, хранящейся здесь. Этот храм мало похож на церковное строение в привычном его понимании. Гигантские колонны, арки и монументальные сооружения больше делают Казанский собор похожим на дворец. Храм начинал строиться еще при правлении Александра I. И исполнен в стиле ампир.

Дворцовый мост

 

Разводные мосты уже давно стали неизменным символом, когда вы видите фотографии из Петербурга. Дворцовый мост был одним из первых разводных мостов, возведенных через Неву. Именно он является популярным местом среди влюбленных пар, а уж сколько здесь было сделано признаний в любви и предложений руки и сердца, трудно сосчитать.

Если Москву можно считать сердцем страны, то Санкт-Петербургу можно по праву отдать статус души. В нем воплощается величие прошлого и постоянный динамизм будущего. Именно в Петербурге совершались многие события, изменившие ход истории для всего государства и именно этот город несомненно является гордостью страны и ее культурным наследием.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм россия путешествия санкт-петербург
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