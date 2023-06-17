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Джалиль Вахитов

Достопримечательности Стокгольма: Город зелени и воды

Туризм

Стокгольм — город, который можно сравнить с драгоценной жемчужиной, восхищающей своей красотой и уникальностью. Расположенный на четырнадцати островах, окруженных водами моря, этот город поражает своим великолепием. Местные жители не зря называют Стокгольм городом зелени и воды.

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Популярные достопримечательности Стокгольма

Столица Швеции предлагает множество интересных достопримечательностей, чтобы удовлетворить вкусы любого туриста. Ведь история этого города насчитывает уже почти 8 веков, за которые здесь было создано множество уникальных дворцов, замков, красочных галерей, захватывающих музеев и других удивительных мест.

"Глобен Арена"

Этот особый стадион с необычной сферической формой привлекает внимание не только спортивных состязаний, но и других мероприятий. Здесь проводятся концерты, шоу и различные культурные события. "Глобен Арена" является истинным символом Стокгольма и важной точкой притяжения для посетителей.

Этнографический музей Скансен

 

Этот музей является отличным местом для тех, кто хочет погрузиться в историю и обычаи Швеции. Экспозиция музея раскинулась на открытом воздухе и представляет собой масштабную коллекцию архитектурных сооружений и предметов быта, отражающих жизнь шведского народа на протяжении веков. Скансен дает возможность почувствовать атмосферу прошлого и узнать больше о культурном наследии Швеции.

Парк развлечений "Грёна Лунд"

 

Не смотря на свой возраст, парк развлечений "Грёна Лунд" остается популярным местом среди туристов и местных жителей. Он уже более 130 лет радует посетителей своим разнообразием аттракционов. Старинные аттракционы, сохранившиеся с тех времен, когда парк только открылся, и новые современные развлечения создают атмосферу веселья и радости для всех гостей.

Старый город Гамла Стан

 

Гамла Стан, или Старый город, является одним из самых популярных мест среди туристов. Именно здесь началась история столицы Швеции с постройки первой крепости в 13 веке. В течение 14-17 веков Стокгольм был важным торговым центром, и до сегодняшнего дня сохранилось множество исторических зданий, построенных в 15-18 веках. Одной из самых известных достопримечательностей является Королевский дворец, где можно проникнуться атмосферой роскоши и величия шведской монархии.

Корабль-музей Васа

 

Особенностью этого музея является затонувший корабль Васа, созданный в 17 веке. Корабль был поднят на поверхность в 1961 году и стал уникальным экспонатом музея. Посетители могут увидеть и изучить этот великолепный корабль, который представляет собой восстановленный артефакт истории мореплавания.

Статуя "Мальчик, смотрящий на Луну"

 

Статуя "Мальчик, смотрящий на Луну" считается самой маленькой достопримечательностью во всей Швеции, но она имеет большое значение для города. Эта прекрасная статуя стала символом мечтаний и надежды.

Королевский дворец

 

Королевский дворец, созданный в 18 веке, по-прежнему служит резиденцией шведской монаршей семьи. Здесь король Швеции решает государственные вопросы и проводит официальные приемы. Но даже простым людям доступно посещение этого великолепного здания с его комнатами, оформленными в стиле рококо, демонстрирующими роскошь и мощь шведской монархии.

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Стокгольм. Достопримечательности. Лучшие места. Тревел блог.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы швеция туризм стокгольм путешествия
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