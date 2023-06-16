Румыния: Родина графа Дракулы

Румыния — удивительная страна, богатая культурными и природными достопримечательностями. Она привлекает туристов со всего мира своими красивыми горами, историческими городами и уникальной кухней. Если вы ищете незабываемый отдых, Румыния — идеальное место для вас.
Румыния обладает умеренно-континентальным климатом, с морским в восточной части страны. Зимой вы можете насладиться множеством теплых и солнечных дней, однако температура может опускаться до -30 градусов Цельсия. В Карпатах снег выпадает в декабре и сохраняется до апреля, предлагая отличные возможности для зимнего отдыха.
Путешествие в Румынию также открывает перед вами множество возможностей для шопинга и приобретения уникальных сувениров. Вы можете приобрести настойку из сливы или яблочную настойку, которые являются характерными продуктами этой страны. Кроме того, здесь вы найдете красивые вышитые блузки, салфетки и скатерти, ручную работу, яркие керамические куклы, глиняную посуду и резные деревянные шкатулки. Среди популярных сувениров особенно популярными являются предметы, связанные с легендарным графом Дракулой — посуда, магниты, вампирские зубы, кепки, майки и другие аксессуары. Кроме того, не забудьте привезти ароматное румынское вино в качестве прекрасного сувенира.
Румынская кухня — это настоящее искусство, которое поразит ваш вкус. Блюда здесь, в основном, приготовлены на мясе, птице, овощах и кукурузе. Одним из самых популярных блюд являются "мититеи" — пряные колбаски из трех видов мяса, жаренные на открытом огне и подаваемые с пивом. Еще одной излюбленной гастрономической особенностью является "мамалыга" — каша из кукурузной муки, которую можно подавать с различными добавками и использовать для приготовления пудингов и закусок. Единственным недостатком румынской кухни является ограниченное количество национальных ресторанов, поэтому найти их может быть сложно. Однако вы сможете насладиться многообразием итальянских ресторанов, предлагающих блюда высокого качества по разумным ценам.
Одним из наиболее популярных городов в Румынии является Брашов, расположенный в Трансильвании. Здесь вы сможете посетить главную достопримечательность — готический Черный Храм, а также насладиться экскурсиями по историческим церквям и посетить Исторический музей.
Не пропустите возможность посетить город Сигишоара, родину Влада Цепеша, а также город Констанца. Особое впечатление оставит посещение Долины Прраховы в Южных Карпатах, где вы сможете полюбоваться высеченными ветрами и дождями скульптурами, такими как Сфинкс, Арфа, Старик и другие.
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