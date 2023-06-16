Румыния: Родина графа Дракулы

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Румыния — удивительная страна, богатая культурными и природными достопримечательностями. Она привлекает туристов со всего мира своими красивыми горами, историческими городами и уникальной кухней. Если вы ищете незабываемый отдых, Румыния — идеальное место для вас.

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Разнообразный климат Румынии

Румыния обладает умеренно-континентальным климатом, с морским в восточной части страны. Зимой вы можете насладиться множеством теплых и солнечных дней, однако температура может опускаться до -30 градусов Цельсия. В Карпатах снег выпадает в декабре и сохраняется до апреля, предлагая отличные возможности для зимнего отдыха.

Шопинг и сувениры

Путешествие в Румынию также открывает перед вами множество возможностей для шопинга и приобретения уникальных сувениров. Вы можете приобрести настойку из сливы или яблочную настойку, которые являются характерными продуктами этой страны. Кроме того, здесь вы найдете красивые вышитые блузки, салфетки и скатерти, ручную работу, яркие керамические куклы, глиняную посуду и резные деревянные шкатулки. Среди популярных сувениров особенно популярными являются предметы, связанные с легендарным графом Дракулой — посуда, магниты, вампирские зубы, кепки, майки и другие аксессуары. Кроме того, не забудьте привезти ароматное румынское вино в качестве прекрасного сувенира.

Удовольствие для гурманов

Румынская кухня — это настоящее искусство, которое поразит ваш вкус. Блюда здесь, в основном, приготовлены на мясе, птице, овощах и кукурузе. Одним из самых популярных блюд являются "мититеи" — пряные колбаски из трех видов мяса, жаренные на открытом огне и подаваемые с пивом. Еще одной излюбленной гастрономической особенностью является "мамалыга" — каша из кукурузной муки, которую можно подавать с различными добавками и использовать для приготовления пудингов и закусок. Единственным недостатком румынской кухни является ограниченное количество национальных ресторанов, поэтому найти их может быть сложно. Однако вы сможете насладиться многообразием итальянских ресторанов, предлагающих блюда высокого качества по разумным ценам.

Погружение в культуру

Одним из наиболее популярных городов в Румынии является Брашов, расположенный в Трансильвании. Здесь вы сможете посетить главную достопримечательность — готический Черный Храм, а также насладиться экскурсиями по историческим церквям и посетить Исторический музей.

Не пропустите возможность посетить город Сигишоара, родину Влада Цепеша, а также город Констанца. Особое впечатление оставит посещение Долины Прраховы в Южных Карпатах, где вы сможете полюбоваться высеченными ветрами и дождями скульптурами, такими как Сфинкс, Арфа, Старик и другие.

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