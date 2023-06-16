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Джалиль Вахитов

Сокотра: Уникальный остров с доисторической природой

3:27
Туризм

Волшебный остров Сокотра расположен всего в нескольких километрах от берегов Йемена, омываемых теплыми водами Индийского океана. Его уникальные пейзажи придают ему облик другой планеты.

Фото:  

Где лежит Сокотра?

Сокотра отличается от обычных земных ландшафтов. В ответ на это вопрос можно сказать, что остров отделился от африканского материка 6 миллионов лет назад и поэтому сохранил больше 700 редких видов растений, которые не встречаются в других частях света. На Сокотре природа эволюционировала по-своему, так как на острове минимально вмешательство человека, что создает атмосферу первозданности и доисторического времени.

Контроль за природой

Правительство Йемена контролирует остров Сокотра, чтобы сохранить его уникальную экосистему. Они не разрешают строить города на острове. Всего на площади 3796 квадратных километров проживает почти 43 тысячи человек. Однако даже местное население оказывает вред природе. Домашние козы наносят ущерб эндемичным растениям, пожирая их зелень и молодые побеги. Драцены — молодые драконовые деревья, уже не встречается на Сокотре, остались лишь взрослые деревья, возрастом от 250 до 800 лет. Эта фотогеничная драцена считается символом острова и формирует его горный пейзаж.

Природа архипелага Сокотра

На Сокотре, в горах, на высоте полутора километров, располагается плато Диксан, покрытое драконовыми деревьями, ущельями и скалами. Спустившись с гор, можно попасть в большой каньон и окупаться в небольшом прозрачном озере, на дне которого можно увидеть никем еще не изученные до сих пор древние рисунки. Утренний туман, окутывающий горы, придает этим местам фантастическую атмосферу, и пробуждение, когда турист находится в палатке, кажется перемещением на другую планету.

Уникальная флора Сокотры

 

На острове Сокотра растет множество видов алое и уникальное бутылочное дерево (адениум тучный), которое также называют розой пустыни из-за розово-красной окраски его цветов. Еще одним удивительным эндемичным растением, которое можно встретить на острове, является дорстения гигантская. При посещении этого архипелага можно увидеть множество видов птиц, которых нет в других местах.

Богатство морской флоры и фауны

 

Морская флора и фауна острова Сокотра изобилуют разнообразием видов. Только здесь можно найти черный жемчуг с пигментацией свинцового оттенка. Подводный мир поражает разнообразием коралловых рифов и разноцветных рыбок. Белоснежный песок на пляже, окруженный скалами, создает ощущение неземного отдыха.

Развитие туристической инфраструктуры

Инфраструктура туризма на острове Сокотра пока слабо развита. Однако это не пугает тех, кто желает посетить уникальный остров с его доисторической природой и погрузиться в фантастический мир Сокотры. Такие впечатления, которые остров может подарить, невозможно получить ни в одном другом путешествии, ведь только здесь сохранилась природа первобытной Африки.

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Остров Сокотра, честный обзор 2021
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм путешествия
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