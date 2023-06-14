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Джалиль Вахитов

Касабланка: Город, сочетающей средневековую романтику и современную атмосферу мегаполиса

3:07
Туризм » Регионы » Африка

Касабланка, самый крупный город Марокко, притягивает своей уникальной красотой, сочетающей средневековую романтику и современную атмосферу мегаполиса. Каждый год этот город, расположенный в центре африканского континента, привлекает огромное количество посетителей из разных уголков мира.

Касабланка: Город, сочетающей средневековую романтику и современную атмосферу мегаполиса
Фото: netuleny.com

Касабланка — экономический центр Марокко

Основным экономическим центром Марокко является именно Касабланка. Здесь сосредоточены самые красивые и значимые достопримечательности этой жаркой страны. Кроме того, в Касабланке находится крупнейший порт Атлантики с названием Моулей Йозеф. Он стал узлом торговых путей, соединяющих Америку, Европу и Африку.

История Касабланки

В настоящее время знаменитый аэропорт имени Мохаммеда V ежедневно пропускает миллионы туристов, бизнесменов и местных жителей. Однако не всегда Касабланка была таким активным и процветающим городом. В средние века Касабланка имела название Анфа, но в 1468 году была разрушен португальцами. В следующем веке город был восстановлен, но мирная жизнь не наступила. В 16 веке Касабланку почти полностью разрушило сильное землетрясение.

В 1907 году на эти земли пришли французские колонизаторы, которые придали Касабланке второе лицо — лицо процветающего современного города. Однако после распада колониального режима Марокко столкнулось с экономическими трудностями. Туризм и промышленность вернули этой стране ее былую славу.

Многообразие достопримечательностей

Касабланка изобилует удивительными достопримечательностями, каждая из которых заслуживает внимания любого путешественника. Особенно впечатляющей является мечеть Хассана II, величественно возвышающаяся на берегу океана. Эта мечеть считается второй по величине после Мекки и предлагает всем посетителям погрузиться в атмосферу средневековой жизни и насладиться великолепием ее архитектуры. Также стоит посетить дворец Мохаммеда V, расположенный на площади, названной в его честь, и восхититься образцами мавританской архитектуры.

Ночная жизнь и культура

Набережная Корниш стала центром ночной жизни Касабланки. Здесь сосредоточены множество клубов, ресторанов и уютных кафе, где туристы любят проводить свои вечера в теплые летние дни.

Касабланка имеет туристический бизнес и промышленность, делая город важным центром экономической деятельности. Здесь заключаются выгодные сделки, осуществляется торговля различными товарами, и развивается банковская система страны. Вместе с тем, Касабланка не утратила своего очарования и традиций марокканской культуры. Этот город обязательно покорит сердце каждого, кто решится исследовать что-то новое.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм марокко путешествия
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