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Джалиль Вахитов

Путешествие в загадочную Ботсвану

3:02
Туризм

На юге Африки находится небольшая, но очень интересная страна Ботсвана. Сюда прямых авиарейсов из России нет, поэтому приехать в эту страну, знаменитую своим животным миром, можно лишь с пересадкой в Южно-Африканской Республике. Через Замбию и Зимбабве тоже можно попасть в Габороне — столицу Ботсваны. Путь в это государство неблизкий, но виза россиянам для туристического путешествия по Ботсване на срок до 3 месяцев не нужна.

Путешествие в загадочную Ботсвану
Фото: pixabay.com

Туризм в Ботсване

Поток туристов в это южноафриканское государство был настолько велик, что государственные органы Ботсваны стали постепенно ограничивать въезд иностранных путешественников путем поднятия планки стоимости туризма и отдыха. Поэтому посетить уникальные национальные парки страны могут лишь достаточно состоятельные туристы.

Разнообразие животного мира: Встречи с дикой природой

 

Что ищут и находят в Ботсване любители природы? Все дело в том, что посещение этой экзотической страны дает возможность почувствовать атмосферу уникального растительного и животного мира в полном объеме.

Национальные парки: Великолепие и впечатления

Маршруты в национальных парках проложены таким образом, что путешественники могут встретить в естественных условиях семейство слонов, важно переходящих дорогу, понаблюдать за охотой царей саванны — львов, увидеть стадо жирафов и бегущих носорогов. Всем посетителям национальных парков настойчиво предлагается носить длинные брюки и одежду с длинными рукавами во избежание укусов клещей.

Безопасность и культурное наследие

Запрещено показывать какие-либо продукты, если близко находятся бабуины. Животные Ботсваны не боятся людей, именно они — хозяева этой страны. Условно, конечно. Одновременно с этим, эта страна считается одной из самых спокойных в Африке, за безопасностью иностранных путешественников здесь следят несколько государственных служб. Исторические места Ботсваны до сих пор изучают ученые со всего мира.

Погружение в природу: Размещение и туристический сезон

 

По мнению специалистов, возраст наскальной живописи, присутствующей во многих пещерах и на скалах в горной части страны, свыше полутора тысяч лет. Целая коллекция, состоящая из несколько тысяч наскальных изображений, находится в районе холмов Тсолидо.

Отелей, в европейском понимании, в Ботсване нет. Туристам предлагается разместиться в больших одноэтажных домах, где, однако, имеются все условия для временного проживания. Те, кто хочет реально слиться с природой, уезжают в так называемые кэмпы — аналоги палаточных лагерей. Основной туристический сезон в стране длится с марта по октябрь. Именно в это время лучше всего познакомиться с экзотической Ботсваной.

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Ботсвана. Интересные факты
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм путешествия
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