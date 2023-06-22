Обязательно к осмотру: самые знаковые места хорватского Загреба

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Столица Хорватии Загреб — город, который притягивает своей атмосферой, живописными пейзажами, историческими зданиями и удивительными событиями.

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Башня Лотршчак: символ исторического ансамбля

Башня Лотршчак является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля горы Медведницы. Стены, башни и оборонительные сооружения, возведённые на этой горе с 12-го века, составляют важную историческую ценность города.

Верхняя площадка: идеальное место для фото и отдыха

Верхняя площадка Башни Лотршчак является идеальным местом для фотографов, видеооператоров и художников, которые хотят запечатлеть красоту города. Здесь открывается великолепный вид на Загреб со всеми его парками, набережными и морем. Сами жители столицы Хорватии также предпочитают эту площадку для отдыха и наслаждения окружающей красотой.

Фуникулёр: путешествие в исторический Градец

Для любителей истории и средневековой архитектуры особый интерес представляет район Градец. Чтобы добраться до этого места, можно воспользоваться фуникулёром, одним из первых в мире. С его помощью можно подняться на гору с наклоном в 52 градуса. Стоит отметить, что внешний вид фуникулёра остался неизменным со времени его создания, что делает его ещё более привлекательным для посетителей.

Пушка и башня: символ Загреба

Загреб гордится своей историей. А важную роль в ней играет башня, из которой производится выстрел из пушки точно в полдень. Этот выстрел служит ориентиром для всех горожан и гостей города, помогая им синхронизировать свои часы. Этот традиционный ритуал является значимой частью истории города и символизирует его гостеприимство и радость видеть приезжающих сюда.

Как добраться до Загреба

Для путешествия по Загребу вы можете воспользоваться трамваем или такси. Если вы предпочитаете ездить самостоятельно, то можно арендовать автомобиль на сутки за 30 долларов. Также можно воспользоваться подъёмником, стоимость проезда на котором составляет 5 кун.

Загреб — город с богатой историей, красивыми пейзажами и гостеприимными жителями. Посещение этого места позволит вам окунуться в атмосферу удивительных достопримечательностей и насладиться его уникальной культурой. Не упустите возможность посетить Загреб и открыть для себя его прелести!

Загреб, Хорватия. Один день в городе @moyaplaneta